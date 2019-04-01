В Великобритании продали арестованный сухогруз «Кузьма Минин» 3 1.04.2019, 19:03

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Фото: Ben Birchall/PA via AP

Весь экипаж судна был репатриирован.

Арестованное в Великобритании судно "Кузьма Минин" Мурманского морского пароходства (ММП) продано на аукционе в связи с долгами судовладельца, сообщается в понедельник на сайте Российского профсоюза моряков, передает ТАСС.

"Сухогруз Мурманского морского пароходства "Кузьма Минин" продан с аукциона по решению британского суда", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте профсоюза, весь экипаж судна был репатриирован и сейчас надзор за теплоходом осуществляют работники судостроительной компании A&P Falmouth. "Торги по продаже теплохода прошли 19 марта. Исполнительным посредником была назначена лондонская брокерская фирма CW Kellock. Сумма сделки и новый владелец судна не разглашаются. Вырученные деньги будут использованы для погашения долгов", - отмечается в сообщении.

Ранее судно, следовавшее из Нидерландов, село около порта Фалмут на мель и получило повреждение топливного бака. Его сняли с мели, оно встало на рейде порта. В связи с ЧП английские портовые власти задержали судно до завершения расследования инцидента и устранения повреждений. Позднее суд в Великобритании принял решение об аресте судна из-за долгов судовладельца.

До выхода к Великобритании сухогруз долгое время не мог выйти из Нидерландов из-за коммерческих споров судовладельца с контрагентами.

По данным профсоюза, ранее ушло с молотка еще одно судно ММП, более года простоявшее в Новом Орлеане - теплоход "Поморье". Также планируется, что с целью выплаты долгов будет выставлено на продажу судно "Заполярье", находящееся в испанском порту Мотриль. Как сообщал представитель профсоюза, координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов, в зарубежных портах остаются 8 судов ММП, основная часть из них находится под арестом из-за долгов судовладельца.