В одном из цехов МТЗ произошел пожар 1 1.04.2019, 19:22

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Фото: minsk.mchs.gov.by

В цехе загорелись смазочные материалы.

1 апреля в 12:08 минским спасателям сообщили о возгорании в сушильной камере одного из цехов на ОАО "МТЗ" по улице Долгобродской, 29.

Как сообщает пресс-служба МЧС, до прибытия спасателей цех окраски и отделки тракторов был задымлен.

Сотрудники МЧС обнаружили, что в цехе загорелись смазочные материалы в вентиляционном коробе сушильной камеры на площади 20 квадратных метров.

Огонь был ликвидирован в 12:52. Пострадавших при происшествии нет, эвакуация людей не потребовалась. Технологический процесс предприятия не останавливался.

Предполагается, что причиной пожара был аварийный режим работы рециркуляционного насоса вентилятора подачи воздуха в сушильную камеру.