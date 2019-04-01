Зеленские тайны 7 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

1.04.2019, 19:26

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Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Если первое место Зеленского было ожиданным, то второе, Порошенко, стало сенсацией.

В Киеве аналитики размышляют о казусе Зеленского – как популярному артисту удалось стать лидером первого тура президентской гонки. Все сходятся в том, что тут три фактора. Первый – усталость от нынешней власти и претензии, что мало сделано. Второй фактор – Зеленский, сам по себе, приятный во всех отношениях, он улыбается и не делает никаких заявлений, не высказывает никаких планов, что есть точным политтехнологическим ходом, ибо любое его заявление или определение какой-то позиции оттолкнёт от него часть электората, которая не будет согласна именно с этой его позицией. А так можно смотреть на него и думать, что он оправдает твои личные надежды, ведь он ничего против твоих личных надежд не говорил. Ну, а третий фактор исходит из второго – умение продать мечту, только это уже качество самого украинского электората. Не хочу углубляться в историю украинских выборов, но все, за одним исключением, президенты Украины, во время предвыборной компании, продавали именно мечту, которую, естественно, потом не исполняли. Единственное исключение Порошенко, потому что вступил на пост в условиях войны и ему приходилось не столько обещать, сколько делать. Но граждане не очень обращают внимание на сделанное, он гонится за новой «синей птицей» — теперь эта птица Зеленский. Единственное, что Зеленский ничего не обещает, а избиратели придумывают за него всё сами.

Если первое место Зеленского было ожиданным, то второе, Порошенко, стало сенсацией. Рейтинги нынешнего президента еще в январе были ужасны и вытеснение Тимошенко из второго тура говорит о титанической и успешной работе его штаба. Тимошенко хорохорится и заявляет, что не признает результаты голосования, но выборы были честными и прозрачными – это признали все (Россия раздумывает), так что, это уже третья неудача Юлии Владимировны.

Традиционно ничтожно мало получили националисты-радикалы – украинское общество снова подтвердило, что оно их не любит. А 13% оппозиционера Юрия Бойко, который перед выборами летал в Москву к Медведеву, показали истинный рейтинг не Бойко, а именно Путина в Украине – 13%, не более.

И последнее, снова про Зеленского. Видимо отмолчаться ему, всё же, не удастся. Во-первых, Порошенко потребовал провести дебаты и Зеленский согласился. А во-вторых, сегодня Зеленский впервые ощутил возможность почувствовать себя президентом. Вчера он заявил, что в разговоре с Путиным скажет ему – вы территории вернули, а теперь платите репарации за ущерб. Ответ России не заставил себя ждать – Песков ласково пояснил Зеленскому, что никто территории не отнимал, от Донбасса Украина отказалась сама, а с Крымом «вопрос закрыт». Пока от Зеленского на подобное унижение и «опускание» ответа не было. Возможно, ответ появится, и тогда Зеленский познакомится со Скабеевой и узнает, что он зеленофашист, а его проекты в России будут закрыты.

Россия не любит зеленские тайны, она любит определённость.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»