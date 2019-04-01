Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов президента Украины 24 1.04.2019, 19:35

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Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Опубликованы данные подсчета 90% голосов.

В Украине вечером в воскресенье, 31 марта, завершилось голосование на выборах главы государства в первом туре.

По данным ЦИК, после обработки 90,26 процента протоколов на первом месте артист и худрук студии «Квартал 95» Владимир Зеленский (30,26 процента голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,98 процента голосов, а бывший премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 13,36 процента. Таким образом, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Сразу после закрытия избирательных участков Национальный экзитпол - объединение трех авторитетных социологических служб страны - опубликовал окончательные данные опросов избирателей. Согласно им, Зеленский набирал 30,6 процента голосов, Порошенко - 17,8 процента, а Тимошенко - 14,2 процента голосов.