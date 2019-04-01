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«Белнефтехим» продолжит повышать стоимость бензина

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  • 1.04.2019, 19:39
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С начала года автомобильное топливо дорожало уже шесть раз.

Стоимость автомобильного топлива и дальше будет расти.

Об этом Владимир Сизов, заместитель председателя «Белнефтехима», заявил БелТА.

Сизов пообещал не повышать и не понижать цену бензина более быстрыми темпами.

По его словам, цены на автомобильное топливо в Беларуси являются самыми низкими среди стран-соседей. Выше они только в России, но не более, чем на 3-7 %.

Напомним, что с начала года автомобильное топливо дорожало уже шесть раз. В среднем цены на него выросли на 3,25 %.


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