«Белнефтехим» продолжит повышать стоимость бензина 8 1.04.2019, 19:39

1,343

С начала года автомобильное топливо дорожало уже шесть раз.

Стоимость автомобильного топлива и дальше будет расти.

Об этом Владимир Сизов, заместитель председателя «Белнефтехима», заявил БелТА.

Сизов пообещал не повышать и не понижать цену бензина более быстрыми темпами.

По его словам, цены на автомобильное топливо в Беларуси являются самыми низкими среди стран-соседей. Выше они только в России, но не более, чем на 3-7 %.

Напомним, что с начала года автомобильное топливо дорожало уже шесть раз. В среднем цены на него выросли на 3,25 %.