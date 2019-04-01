Владимир Зеленский победил в Беларуси 16 1.04.2019, 19:58

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Владимир Зеленский

Об этом свидетельствуют результаты голосования на выборах президента Украины на двух участках в нашей стране.

В Беларуси победил Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты голосования на выборах президента Украины на двух участках в нашей стране (уже подсчитаны все 100% бюллетеней), размещенные на сайте ЦИК Украины.

Всего проголосовали 1053 человека, Зеленский набрал 41,02%. Также этот кандидат победил в Грузии, Конго, Катаре, Иордании, Кыргызстане, Латвии, Армении, Кубе, Перу, Польше, Сербии, Словакии, Туркменистане, Чехии, Венгрии.

На выборах президента Украины будет второй тур.