Владимир Зеленский победил в Беларуси

Владимир Зеленский победил в Беларуси16
- 1.04.2019, 19:58
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Об этом свидетельствуют результаты голосования на выборах президента Украины на двух участках в нашей стране.
В Беларуси победил Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют результаты голосования на выборах президента Украины на двух участках в нашей стране (уже подсчитаны все 100% бюллетеней), размещенные на сайте ЦИК Украины.
Всего проголосовали 1053 человека, Зеленский набрал 41,02%. Также этот кандидат победил в Грузии, Конго, Катаре, Иордании, Кыргызстане, Латвии, Армении, Кубе, Перу, Польше, Сербии, Словакии, Туркменистане, Чехии, Венгрии.
На выборах президента Украины будет второй тур.