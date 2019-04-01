В Помпеях нашли древнеримский фастфуд 1 1.04.2019, 20:07

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Фото: ARCHAEOLOGICAL PARK OF POMPEII

Фастфуд обнаружили во время раскопок.

Археологи обнаружили закусочную, в которой предположительно подавали горячую еду быстрого приготовления, похожую на современный фастфуд.

В Помпеях нашли закусочную, продававшую фастфуд, в период Древнеримской империи. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на News Week.

Фастфуд называемый термополией обнаружили во время раскопок на пересечении улиц на участке Regio V. На стенах заведения сохранились яркие фрески, украшавшие прилавок. Закусочная пробыла под пеплом около 2000 лет.

На фресках изображена нереида, оседлавшая морского коня, и эпизод из самой закусочной. Археологи сравнили ее с вывеской современного бара. Примечательно, что рядом были обнаружены амфоры, напоминающие изображение на фреске.

Специалисты предполагают, что в таких заведениях подавали горячую еду. В Помпеях найдено около 80 подобных мест.