Противники аккумуляторного завода судятся с Брестским райисполкомом 1 1.04.2019, 20:17

Брестчане продолжают борьбу против опасного завода.

Инициативная группа по проведению местного референдума против строительства аккумуляторного завода судится за отказ в регистрации структуры с Брестским районным исполнительным комитетом. Они подали жалобу на решение властей.

«Уже прошло предварительное судебное заседание», - рассказал «Радыё Рацыя» Роман Кисляк.

- Выступили представители инициативной группы по проведению референдума в Брестском районе относительно запрета производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. И также выступили представители Брестского райисполкома и руководство юстиции Брестского облисполкома. Представители госорганов считают, что в жалобе гражданам нужно отказать, так как, якобы, сам Брестский райисполком не имеет полномочий на запрет такой деятельности.

«В то же время власти могут зарегистрировать какое угодно предприятие, а после у них нет полномочий его закрыть», - добавил Роман Кисляк.