«Хорошо, если 50 рублей на еду остается» 1.04.2019, 20:32

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как многодетная семья расплачивается за ошибку бухгалтерии.

Наталья с мужем и четырьмя детьми живут в микрорайоне Сокол, где получили льготное жилье как многодетная семья. И не одну квартиру, а две. Кредит «погасили» рождением четвертого ребенка, пишет kp.by.

- В этом доме была одна четырехкомнатная квартира. Когда дом строили, у нас было трое детей, поэтому ее отдали семье с четырьмя детьми. Мы попросили трешку, но оказалось, их уже нет. Предложили две соседних квартиры - однушку и двушку, по габаритам выходит как четырехкомнатная. Подумали, проделаем арку из одной квартиры в другую, - говорит многодетная мама.

Правда, потом оказалось, что сделать проход не выйдет - стена несущая. Так и живут все вместе в большей квартире, а соседнюю используют как кухню, там же живет овчарка Ася.

Шесть человек и овчарка Ася живут в двух соседних квартирах.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Я люблю детей, просто растворяюсь в них. Мне все советовали в детском саду работать, - рассказывает Наталья. - Мы с мужем не думали, что станем многодетными родителями, а о беременности иногда узнавали позже пятой недели… Но дети - это безусловное счастье.

До декрета Наталья трудилась в одном из ЖЭСов, подменяла диспетчеров во время отпуска, потом перевелась на должность контролера водопроводного хозяйства на полставки. Говорит, выходило около 130 рублей. Глава семьи работает на государственной стоянке и получает меньше 400 рублей. Из нее вычитают два кредита: один взяли несколько лет назад на станок для работ по дереву (муж делает мебель, тарелки и мелочь для дома), второй - на машину.

- Мы не пользуемся скидками для многодетных. Однажды принесли удостоверение, чтобы купить со скидкой детскую одежду, а нам сказали: «Уберите это, вы к нашему району не относитесь». Теперь все покупаем по полной стоимости. Семейный капитал мы тоже не оформляли, он кажется несбыточной мечтой… Зачем нам деньги, которыми пользоваться нельзя?

Мебель в доме делает глава семейства.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«Как можно было полтора года не замечать ошибку?»

В марте 2016 года Наталья в четвертый раз ушла в декрет, одновременно с коллегой-экономистом.

- Она сказала, что я буду получать большее нее, потому что у меня уже есть трое детей. Я никогда не обращала внимания на общую сумму пособий. Да и не сомневалась, что органы соцзащиты никому лишних денег из бюджета не начислят…

Оказалось, зря. В январе 2018 года Наталье позвонил бухгалтер с работы и попросил прийти на работу.

- Мне показали какие-то таблицы с расчетами и сказали, что пособие было начислено неверно. Мол, я получила на 3100 рублей больше, и их нужно было возвращать! Бухгалтер сказала, что сразу не поняла закон, он написан очень сложно. Как можно было полтора года не замечать ошибку?! Для нас с мужем это стало полным шоком.

Судя по данным перерасчета, каждый месяц ей платили в среднем на 182 рубля больше, чем нужно. За 17 месяцев, пока не нашли ошибку, набежало 3102,31 рубля. Наталья письменно отказалась возвращать эту сумму. Тем не менее с февраля 2018-го пособия стали приходить примерно на 100 рублей меньше, чем до этого.

Как у любого человека, который обращался с проблемой в госорганы, у нее на руках кипа документов.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Далее была череда обращений во все инстанции - администрация президента, прокуратура, органы соцзащиты… Все они предложили многодетной матери возвращать сумму, которую по ошибке насчитал бухгалтер. Только из администрации ответа не дождались.

- В органах соцзащиты мне предложили написать заявление, чтобы платить ежемесячно 10% вместо 20%. Я отказалась, не хочу сто лет их выплачивать. Лучше больше платить, но быстрее забыть обо всем этом.

Справа в столбике - лишние суммы, которые начислила бухгалтерия.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Дом, где живет семья, практически полностью состоит из льготников ЖЭСа, поэтому по соседству одни бывшие коллеги. Они-то и передали слух, что неугомонную работницу начальство решило сократить.

- Я спросила начальницу. Мне подтвердили, что должность сократили, но никаких документов не предоставили. И намекнули: как выйду на работу - предложат работу дворника или уборщика.

- Нервов мне эта ситуация поела немало, сейчас на уколах сижу, - говорит мать семейства.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«Обидно, что в этой ситуации виноватой оказалась многодетная мама»

Наталья говорит, что эта ситуация потрепала ей нервы - началась бессонница, головные боли.

- Проблема за проблемой идет, а тут еще эта история с пособием… Семье и так не хватает денег. Старший сын (Ярославу 14 лет. - Ред.) недавно переболел пневмонией с обструкцией легкого, теперь сидит дома с бронхитами, на одно лечение уходит минимум по 100 рублей.

- С детьми в магазин стараюсь не идти - тогда вместо 10 рублей потратишь не меньше 30, - говорит Наталья.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Арифметика выживания семьи из шестерых человек сейчас такая. Из 500 рублей пособия высчитывают 100 рублей с хвостиком из-за той самой ошибки бухгалтера. Чуть меньше 400 рублей получает муж и практически все отдает на погашение двух кредитов. «Хорошо, если 20 рублей на бензин остается», - говорит Наталья. Отнимаем около 250 рублей на коммуналку, интернет, мобильную связь. Еще около 100 рублей на лечение сына. Итого - 50 рублей.

- Эти деньги остаются на еду. Когда у соседки или друзей одолжу, когда кредитная карточка в помощь. С детьми в магазин стараюсь не идти - тогда вместо 10 рублей потратишь не меньше 30. Если бы не помощь свекрови и других близких людей, не знаю, как бы мы жили.

"Никогда не думали, что станем многодетными родителями".

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

17 июня 2019 года декретный отпуск у Натальи заканчивается. На старую работу она возвращаться не собирается - говорит, уже нашла вариант лучше. Своей историей хочет предупредить других.

- Я не лажу по соцсетям, не заглядываю в чужой карман, не распускаю сплетни… Мне обидно, что в этой ситуации виноватой оказалась я, многодетная мама! Почему я должна расплачиваться за ошибку бухгалтера?

КОММЕНТАРИЙ ДРУГОЙ СТОРОНЫ

«Это распространенная ошибка из-за формулировки в законодательстве»

- У нас такая ошибка произошла впервые и совершенно случайно, - объяснила нам ведущий бухгалтер УП «СоколКоммунСервис» Елена Кравцова. - Это пособие было новым, поэтому были разночтения законодательства. В законе о пособиях оно звучит как «пособие на детей», а уже в приложении к закону объясняется, что это одно пособие на всю семью. По нему работник, у которого есть ребенок до 3-х лет, должен получать еще одно семейное пособие на детей от 3 до 18 лет, которые у него уже есть. У нее трое детей, на которых положено одно дополнительное пособие, а начислили три. Среди бухгалтеров это очень распространенная ошибка.

Я понимаю, что работнице обидно, но по законодательству все переплаченные суммы пособий удерживаются из пособия в размере 20%, если работник единовременно отказался погасить задолженность. Да, мы переплатили ей сумму, но дальнейшие наши действия были абсолютно правильными, это подтвердили и в прокуратуре, и в ФСЗН, куда она писала. Наоборот, ФСЗН еще и досчитал ей определенную сумму.

Так как она находится в декретном отпуске, ни о каком ее сокращении и речи быть не может. Но то, что ее должность подлежит сокращению, она знает. Она числится контролером водопроводного хозяйства, а все эти функции были переданы Минскводоканалу. Когда декретный отпуск закончится, ей предложат то, что у нас есть.

Сейчас она числится в штате и получает все виды материальной помощи. Она даже обращалась к нам за материальной помощью к 1 сентября. Предприятие у нас небогатое, мы никому не выдавали, а ей пошли навстречу и выплатили 100 рублей.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

Пункт 3 статьи 14 «Закона о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» говорит о том, что пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет назначается в размере 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума (с 1 февраля 2019 года оно составляет 108,45 руб.). При воспитании в семье двоих и более детей выплачивается одно такое пособие на семью. Право на него имеет семья, получающая пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

В пунктах 6.6 - 6.8 «Положения о комиссии по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности» говорится, что излишние суммы пособий должны быть возвращены получателем. Если тот, кому их начислили, согласен, сумму можно возместить единовременно. Не согласен - она будет исчисляться по 20% пособия ежемесячно. Если человек перестал получать доход (пособие, зарплату, стипендию и т. д.), то ФСЗН обращается в суд с иском об их взыскании.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько должна получать семья с четырьмя детьми, где одному меньше трех лет, а остальным - от 3 до 18 лет?

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет на второго и последующих детей (414,24 рубля) + семейное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания в семье ребенка в возрасте до 3 лет (108,45 рубля) = 522,69 рубля в месяц на семью.