«Хорошо, если 50 рублей на еду остается»
- 1.04.2019, 20:32
Как многодетная семья расплачивается за ошибку бухгалтерии.
Наталья с мужем и четырьмя детьми живут в микрорайоне Сокол, где получили льготное жилье как многодетная семья. И не одну квартиру, а две. Кредит «погасили» рождением четвертого ребенка, пишет kp.by.
- В этом доме была одна четырехкомнатная квартира. Когда дом строили, у нас было трое детей, поэтому ее отдали семье с четырьмя детьми. Мы попросили трешку, но оказалось, их уже нет. Предложили две соседних квартиры - однушку и двушку, по габаритам выходит как четырехкомнатная. Подумали, проделаем арку из одной квартиры в другую, - говорит многодетная мама.
Правда, потом оказалось, что сделать проход не выйдет - стена несущая. Так и живут все вместе в большей квартире, а соседнюю используют как кухню, там же живет овчарка Ася.
- Я люблю детей, просто растворяюсь в них. Мне все советовали в детском саду работать, - рассказывает Наталья. - Мы с мужем не думали, что станем многодетными родителями, а о беременности иногда узнавали позже пятой недели… Но дети - это безусловное счастье.
До декрета Наталья трудилась в одном из ЖЭСов, подменяла диспетчеров во время отпуска, потом перевелась на должность контролера водопроводного хозяйства на полставки. Говорит, выходило около 130 рублей. Глава семьи работает на государственной стоянке и получает меньше 400 рублей. Из нее вычитают два кредита: один взяли несколько лет назад на станок для работ по дереву (муж делает мебель, тарелки и мелочь для дома), второй - на машину.
- Мы не пользуемся скидками для многодетных. Однажды принесли удостоверение, чтобы купить со скидкой детскую одежду, а нам сказали: «Уберите это, вы к нашему району не относитесь». Теперь все покупаем по полной стоимости. Семейный капитал мы тоже не оформляли, он кажется несбыточной мечтой… Зачем нам деньги, которыми пользоваться нельзя?
«Как можно было полтора года не замечать ошибку?»
В марте 2016 года Наталья в четвертый раз ушла в декрет, одновременно с коллегой-экономистом.
- Она сказала, что я буду получать большее нее, потому что у меня уже есть трое детей. Я никогда не обращала внимания на общую сумму пособий. Да и не сомневалась, что органы соцзащиты никому лишних денег из бюджета не начислят…
Оказалось, зря. В январе 2018 года Наталье позвонил бухгалтер с работы и попросил прийти на работу.
- Мне показали какие-то таблицы с расчетами и сказали, что пособие было начислено неверно. Мол, я получила на 3100 рублей больше, и их нужно было возвращать! Бухгалтер сказала, что сразу не поняла закон, он написан очень сложно. Как можно было полтора года не замечать ошибку?! Для нас с мужем это стало полным шоком.
Судя по данным перерасчета, каждый месяц ей платили в среднем на 182 рубля больше, чем нужно. За 17 месяцев, пока не нашли ошибку, набежало 3102,31 рубля. Наталья письменно отказалась возвращать эту сумму. Тем не менее с февраля 2018-го пособия стали приходить примерно на 100 рублей меньше, чем до этого.
Далее была череда обращений во все инстанции - администрация президента, прокуратура, органы соцзащиты… Все они предложили многодетной матери возвращать сумму, которую по ошибке насчитал бухгалтер. Только из администрации ответа не дождались.
- В органах соцзащиты мне предложили написать заявление, чтобы платить ежемесячно 10% вместо 20%. Я отказалась, не хочу сто лет их выплачивать. Лучше больше платить, но быстрее забыть обо всем этом.
Дом, где живет семья, практически полностью состоит из льготников ЖЭСа, поэтому по соседству одни бывшие коллеги. Они-то и передали слух, что неугомонную работницу начальство решило сократить.
- Я спросила начальницу. Мне подтвердили, что должность сократили, но никаких документов не предоставили. И намекнули: как выйду на работу - предложат работу дворника или уборщика.
«Обидно, что в этой ситуации виноватой оказалась многодетная мама»
Наталья говорит, что эта ситуация потрепала ей нервы - началась бессонница, головные боли.
- Проблема за проблемой идет, а тут еще эта история с пособием… Семье и так не хватает денег. Старший сын (Ярославу 14 лет. - Ред.) недавно переболел пневмонией с обструкцией легкого, теперь сидит дома с бронхитами, на одно лечение уходит минимум по 100 рублей.
Арифметика выживания семьи из шестерых человек сейчас такая. Из 500 рублей пособия высчитывают 100 рублей с хвостиком из-за той самой ошибки бухгалтера. Чуть меньше 400 рублей получает муж и практически все отдает на погашение двух кредитов. «Хорошо, если 20 рублей на бензин остается», - говорит Наталья. Отнимаем около 250 рублей на коммуналку, интернет, мобильную связь. Еще около 100 рублей на лечение сына. Итого - 50 рублей.
- Эти деньги остаются на еду. Когда у соседки или друзей одолжу, когда кредитная карточка в помощь. С детьми в магазин стараюсь не идти - тогда вместо 10 рублей потратишь не меньше 30. Если бы не помощь свекрови и других близких людей, не знаю, как бы мы жили.
17 июня 2019 года декретный отпуск у Натальи заканчивается. На старую работу она возвращаться не собирается - говорит, уже нашла вариант лучше. Своей историей хочет предупредить других.
- Я не лажу по соцсетям, не заглядываю в чужой карман, не распускаю сплетни… Мне обидно, что в этой ситуации виноватой оказалась я, многодетная мама! Почему я должна расплачиваться за ошибку бухгалтера?
КОММЕНТАРИЙ ДРУГОЙ СТОРОНЫ
«Это распространенная ошибка из-за формулировки в законодательстве»
- У нас такая ошибка произошла впервые и совершенно случайно, - объяснила нам ведущий бухгалтер УП «СоколКоммунСервис» Елена Кравцова. - Это пособие было новым, поэтому были разночтения законодательства. В законе о пособиях оно звучит как «пособие на детей», а уже в приложении к закону объясняется, что это одно пособие на всю семью. По нему работник, у которого есть ребенок до 3-х лет, должен получать еще одно семейное пособие на детей от 3 до 18 лет, которые у него уже есть. У нее трое детей, на которых положено одно дополнительное пособие, а начислили три. Среди бухгалтеров это очень распространенная ошибка.
Я понимаю, что работнице обидно, но по законодательству все переплаченные суммы пособий удерживаются из пособия в размере 20%, если работник единовременно отказался погасить задолженность. Да, мы переплатили ей сумму, но дальнейшие наши действия были абсолютно правильными, это подтвердили и в прокуратуре, и в ФСЗН, куда она писала. Наоборот, ФСЗН еще и досчитал ей определенную сумму.
Так как она находится в декретном отпуске, ни о каком ее сокращении и речи быть не может. Но то, что ее должность подлежит сокращению, она знает. Она числится контролером водопроводного хозяйства, а все эти функции были переданы Минскводоканалу. Когда декретный отпуск закончится, ей предложат то, что у нас есть.
Сейчас она числится в штате и получает все виды материальной помощи. Она даже обращалась к нам за материальной помощью к 1 сентября. Предприятие у нас небогатое, мы никому не выдавали, а ей пошли навстречу и выплатили 100 рублей.
ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?
Пункт 3 статьи 14 «Закона о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» говорит о том, что пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет назначается в размере 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума (с 1 февраля 2019 года оно составляет 108,45 руб.). При воспитании в семье двоих и более детей выплачивается одно такое пособие на семью. Право на него имеет семья, получающая пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
В пунктах 6.6 - 6.8 «Положения о комиссии по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности» говорится, что излишние суммы пособий должны быть возвращены получателем. Если тот, кому их начислили, согласен, сумму можно возместить единовременно. Не согласен - она будет исчисляться по 20% пособия ежемесячно. Если человек перестал получать доход (пособие, зарплату, стипендию и т. д.), то ФСЗН обращается в суд с иском об их взыскании.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Сколько должна получать семья с четырьмя детьми, где одному меньше трех лет, а остальным - от 3 до 18 лет?
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет на второго и последующих детей (414,24 рубля) + семейное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания в семье ребенка в возрасте до 3 лет (108,45 рубля) = 522,69 рубля в месяц на семью.