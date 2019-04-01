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Директора Всемирного банка разыграли 1 апреля

  • 1.04.2019, 20:52
Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева с юмором отнеслась к розыгрышу.

Главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалину Георгиеву разыграли на 1 апреля, подменив автомобиль.

Фото розыгрыша она опубликовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Сотрудники Георгиевой на месте для парковки заменили ее автомобиль на детский электрокар.

"Кто сжал мою машину?!? Благодарность моим коллегам за это первоапрельский розыгрыш", - написала Георгиева.

Она сфотографировалась с новым авто и даже села в "салон". Каким образом сотрудникам удалось отогнать авто Георгиевой, не сообщается.


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