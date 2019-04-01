Директора Всемирного банка разыграли 1 апреля
- 1.04.2019, 20:52
Кристалина Георгиева с юмором отнеслась к розыгрышу.
Главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалину Георгиеву разыграли на 1 апреля, подменив автомобиль.
Фото розыгрыша она опубликовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".
Сотрудники Георгиевой на месте для парковки заменили ее автомобиль на детский электрокар.
"Кто сжал мою машину?!? Благодарность моим коллегам за это первоапрельский розыгрыш", - написала Георгиева.
Она сфотографировалась с новым авто и даже села в "салон". Каким образом сотрудникам удалось отогнать авто Георгиевой, не сообщается.
Who shrank my car?!? Thank you to my colleagues for this #AprilFoolsDay prank! 😂 pic.twitter.com/dKWkA8Ulkf— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) 1 апреля 2019 г.