Директора Всемирного банка разыграли 1 апреля 1.04.2019, 20:52

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева с юмором отнеслась к розыгрышу.

Главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалину Георгиеву разыграли на 1 апреля, подменив автомобиль.

Фото розыгрыша она опубликовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Сотрудники Георгиевой на месте для парковки заменили ее автомобиль на детский электрокар.

"Кто сжал мою машину?!? Благодарность моим коллегам за это первоапрельский розыгрыш", - написала Георгиева.

Она сфотографировалась с новым авто и даже села в "салон". Каким образом сотрудникам удалось отогнать авто Георгиевой, не сообщается.