Ученые рассказали, какая музыка отпугивает комаров 6 1.04.2019, 21:15

2,475

Исследователи провели эксперимент.

Американские ученые выяснили, что защититься от укусов комаров поможет электронная музыка в стиле дабстеп. И особенно трек Scary Monsters And Nice Sprites американской группы Skrillex, передает ВВС.

Звук играет важную роль в размножении, выживании и сохранении популяций многих видов живых организмов, сообщила команда международных ученых, специализирующихся в изучении комаров и переносимых ими заболеваний.

Исследователи провели эксперимент, включив электронную музыку взрослым особям желтолихорадочных комаров (лат. Aedes aegypti), чтобы выяснить, как она на них влияет.

Насекомые "прослушали" композицию Scary Monsters And Nice Sprites группы Skrillex из одноименного альбома, удостоенного премией Grammy. Это музыкальное произведение было выбрано из-за сочетания как очень высоких, так и очень низких частот.

"У насекомых низкочастотные колебания способствуют процессу спаривания, а шум мешает восприятию сигналов от представителей своего вида и животных или людей [из которых они сосут кровь]", - сообщили ученые.