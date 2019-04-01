В британском парламенте активисты устроили акцию во время дебатов по Brexit 1.04.2019, 21:27

Cегодня в парламенте Великобритании пройдут дебаты по четырем сценариям Brexit.

Группа полуобнаженных активистов, которые выступают против климатических изменений, устроили акцию протеста в британском парламенте во время дебатов по четырем сценариям Brexit.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Reuters.

12 полуобнаженных протестующих выстроились на галерее британского парламента возле стекла, которое отделяет их от депутатов Палаты общин.

На спинах активистов нарисованы слоганы: "Климатическая справедливость сейчас", "Эко-коллапс", "Хватит тратить время".

Напомним, что 29 марта парламент Великобритании в третий раз отклонил сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем, об условиях выхода из Европейского Союза.

Глава Европейского совета Дональд Туск принял решение созвать саммит ЕС в связи с ситуацией.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.