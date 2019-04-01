Дмитрия Полиенко перевели в Жодинское СИЗО без предъявления обвинения 2 1.04.2019, 21:32

1,299

Дмитрий Полиенко

Политзаключенного задержали 20 марта в его квартире.

Задержанного политзаключенного Дмитрия Полиенко 1 апреля перевели из минского изолятора временного содержания в следственный изолятор Жодино.

Об этом сообщает “Радыё Свабода” со ссылкой на подругу активиста Анастасию Гусеву.

В ИВС эту информацию подтвердили.

Полиенко задержали 20 марта в его квартире. Парня подозревают в злостном хулиганстве, но обвинение ему пока не предъявлено. Ему может грозить от 3 до 10 лет заключения.

Срок содержания Полиенко под стражей без предъявления обвинения закончился 30 марта. В Следственном комитете сослались на 118-ю статью Уголовно-процессуального кодекса: она позволяет держать подозреваемого под стражей по решению следователя более 10 дней без предъявления обвинения.

Об инциденте, который стал причиной задержания Полиенко, известно из двух источников. Анастасия Гусева говорила, что к Полиенко на лестничной площадке стал приставать пьяный агрессивный мужчина, который сначала оскорблял парня, а потом ударил в лицо. В ответ молодой человек распылил перцовый газ из баллончика.

Перевод Полиенко в Жодино без предъявления обвинения Анастасия Гусева считает свидетельством политического характера дела. "По моим данным, следователи не могут найти других свидетелей инцидента, а человек, который называет себя пострадавшим, имеет плохую репутацию среди соседей. Видно, завести дело на законных основаниях не удается, но и отпустить Дмитрия не могут, так как есть приказ его закрыть", — говорит девушка.

Друзья Полиенко говорили, что в изоляторе он объявлял голодовку. Следственный комитет опровергал эти сведения, однако адвокат парня подтвердил. Полиенко требовал оказания медпомощи, восстановления переписки с друзьями, выдачи ему письменных принадлежностей.

Анастасия Гусева считает, что частично его требования выполнили. Девушка не исключает, что в настоящее время Полиенко мог прекратить голодовку, но чёткого ответа она не имеет.