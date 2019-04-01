Выборы в Украине: обработано 94% протоколов

Выборы в Украине: обработано 94% протоколов28
- 1.04.2019, 21:38
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Зеленский опережает Порошенко на 14%.
Центральная избирательная комиссия обработала 94,17% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины, передает «Новое время».
Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК Украины.
— Шоумен Владимир Зеленский - 30,25% голосов избирателей;
— Действующий глава государства Петр Порошенко - 15,94%;
— Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,39%;
— Кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11,56%;
— Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6,97%;
— Экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,00%;
— Глава Радикальной партии Олег Ляшко - 5,47%;
— Кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,19%;
— Кандидат от объединенных националистов Руслан Кошулинский - 1,64%.
Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.