Выборы в Украине: обработано 94% протоколов 28 1.04.2019, 21:38

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Зеленский опережает Порошенко на 14%.

Центральная избирательная комиссия обработала 94,17% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины, передает «Новое время».

Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК Украины.

— Шоумен Владимир Зеленский - 30,25% голосов избирателей;

— Действующий глава государства Петр Порошенко - 15,94%;

— Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,39%;

— Кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11,56%;

— Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6,97%;

— Экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,00%;

— Глава Радикальной партии Олег Ляшко - 5,47%;

— Кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,19%;

— Кандидат от объединенных националистов Руслан Кошулинский - 1,64%.

Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.