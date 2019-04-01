Что о выборах в Украине пишут мировые СМИ 1.04.2019, 23:02

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Обзор мировых СМИ по итогам первого тура выборов в Украине.

В Украине 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. После подсчетов чуть более 94% бюллетеней известно, что лидирует Владимир Зеленский (30,41%), второй идет – Петр Порошенко (16,01%), третья - Юлия Тимошенко (13,26%). ЦИК уже призвала кандидатов готовиться ко второму туру, который пройдет 21 апреля.

Что о событиях в Украине пишут иностранные СМИ - в обзоре LIGA.net. На первом плане - победа в первом туре Владимира Зеленского.

Bloomberg считает, что залог успеха Зеленского - недоверие избирателей к украинскому политическому истеблишменту. Сейчас шоумен готовится вступить в ряды других успешных политиков с комедийным бэкграундом, например, к коллегам по цеху итальянцу Беппе Грилло и премьер-министру Словении Марьяну Сарецу.

The Washington Post солидарен с коллегами из Bloomberg. Украинский истеблишмент получил потрясающий нагоняй от политического новичка и миллионов украинских избирателей, отмечает издание.

Промежуточные результаты отражают общественное стремление к новому лидеру, который не связан с коррумпированной элитой и предлагает новый подход по урегулированию острого конфликта на востоке страны. Зеленский, как отмечают в Washington Post, призывает провести переговоры с Россией о прекращении войны.

Reuters добавляет, что Зеленскому еще предстоит убедить избирателей в способности возглавить страну в состоянии войны. Инвесторы выжидают. Они будут пристально следить за сигналами будущего президента о готовности проводить реформы и поддерживать отношения с МВФ. Агентство акцентирует внимание на том, что Фонд поддержал Украину в сложный период - военного противостояния, резкого спада экономики и обвала национальной валюты.