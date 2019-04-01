На майские праздники БелЖД пустит 40 дополнительных поездов 1.04.2019, 22:14

Шесть из них будут направлены по международным маршрутам.

В период с 26 апреля по 12 мая Белорусская железная дорога назначила 40 дополнительных поездов, из которых 34 — в межрегиональном сообщении, 6 — в международном, сообщает пресс-служба БелЖД.

В межрегиональном сообщении дополнительные поезда будут курсировать между Минском и областными центрами: Гомелем, Витебском, Брестом и Могилевом, а также по маршрутам Минск — Мозырь (ст. Козенки) — Минск и Минск — Пинск.

Дополнительные международные поезда предусматриваются по маршрутам: Минск — Вильнюс — Минск, Санкт-Петербург — Брянск.

Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока. Более подробную информацию о расписании движения поездов и их маршрутах можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105, в железнодорожных кассах, а также на сайте БелЖД.