Компания «повара Путина» подала в суд на Навального, Соболь и ФБК 1.04.2019, 22:17

Евгений Пригожин

ФБК Навального неоднократно обвинял компании Пригожина в коррупции и поставках некачественной еды.

Компания "Московский школьник", связанная с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным и занимающая поставками продуктов питания в учебные заведения и детские сады, подала в суд на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, передает svoboda.org.

Кроме фонда ответчиками в иске указаны сам Навальный, юрист ФБК Любовь Соболь и бывшая сотрудница "Московского школьника" Наталья Шилова: в феврале на Youtube-канале "Навальный Live" она рассказала о том, что компания буквально "травит детей" и что за время работы в "Московском школьнике" она ни разу не видела, чтобы на молочные продукты и яйца были получены настоящие ветеринарные справки.

При этом суть претензий в иске "Московского школьника" не раскрывается.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального неоднократно обвинял компании Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", в коррупции и поставках некачественной еды. В частности, он обвинил компанию "Конкорд" во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. Власти Москвы признали факт массового заражения, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Родители пострадавших детей подали коллективный иск к компании "Конкорд" с требованием выплаты компенсации.

Комментируя иск "Московского школьника", Алексей Навальный заявил, что "ФБК не прекратит расследовать деятельность Пригожина и его компаний", Любовь Соболь "продолжит представлять интересы родителей пострадавших детей в судах", и что "никакую информацию фонд удалять не собирается", а будет и "дальше называть вещи своими именами".

В марте этого года Алексей Навальный и Любовь Соболь сообщили о слежке за собой. В её организации они подозревают Евгения Пригожина. В ноябре 2016 года на мужа Любовь Соболь Сергея Мохова было совершено нападение: ему в ногу вкололи неизвестную жидкость, после чего он потерял сознание. Алексей Навальный связал это нападение с расследованиями Соболь о деятельности Пригожина. Впоследствии выяснилось, что преступление совершил некий Олег Симонов, фармацевт, который, как утверждает "Новая газета", сотрудничал со структурами "повара Путина". В 2017 году он был найден мёртвым.

В конце марта издание "Проект" сообщило, что к поставщикам продуктов питания, связанным с Пригожиным, с 2011 года было подано более 700 исков из-за некачественной еды на сумму почти 900 миллионов рублей. Чаще всего их подавали после того, как находили в еде несъедобные ингредиенты: насекомых, волосы, полиэтилен. Некоторая пища не проходила санитарный контроль и была заражена инфекциями, такими как сальмонелла, дизентерия, кишечная палочка, стафилококк. При этом, по подсчётам "Проекта", за фирмами, связанными с "поваром Путина", остается 90 процентов рынка школьного питания и они продолжают получать госзаказы, на которых, по утверждению СМИ, заработали более 139 миллиардов рублей. В "Конкорде", комментируя расследование "Проекта", назвали издание "интернет-помойкой, существующей на деньги Госдепа" и отказались отвечать на вопросы по существу.

Кроме компаний, занимающихся поставкой еды, Евгения Пригожина связывают с деятельностью так называемой "фабрики интернет-троллей", а также ряда частных военных компаний, действующих в Африке и на Ближнем Востоке, в том числе "ЧВК Вагнера". В США против "повара Путина" выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы, из-за которых он внесён в санкционный список. Сам бизнесмен обвинения отвергает.