Лукашенко разрешит чиновникам брать взятки? 4 1.04.2019, 22:21

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Вопиющий случай произошел с застройщиком и местными жителями в деревне под Минском.

Можно ли незаметно построить многоэтажку на глазах у всех чиновников и местных жителей без всех необходимых для этого разрешений? В деревне Копище, что под Минском, частный застройщик доказал – легко. А когда стройку остановили и постановили снести, он предложил поделиться частью прибыли взамен нарушения закона. В народе это называется взяткой, или «откатом», пишет «Белсат».

«Когда жители на общественном обсуждении говорили, что этот дом незаконно строится, все чиновники отвечали: вы не понимаете, все законно, все документы в порядке», – вспоминает представитель инициативной группы жителей Копище Олег Гиргенсон.

Сначала компания «СІ-трейдинг» планировала построить на этом месте пять домов. В результате строится уже восьмой. Последнюю 25-этажку всунули вместо парковки.

Застройщик начал работы. А жители обратились в прокуратуру. Нарушения действительно нашли, прокуратура вынесла предписание остановить стройку и разрушить дом, так как под него не выделялась земля.

Облисполком в своем официальном ответе не скрывает планов. Мол, сейчас рассматривается обращение о том, чтобы просить президента разрешить незаконное строительство, а часть прибыли от продажи дома перечислить в государственный бюджет.

Интересно, что ответит Лукашенко. Ведь в 2017 году он о таких случаях высказался недвусмысленно:

«Вместо того, чтобы парк где-то заложить или порядок навести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно нужно конфликт создать с населением».

Дошло до того, что 400 человек требуют от чиновников попросту выполнить закон. Люди расценивают планы облисполкома не иначе, как взятку за нарушение законодательства.

Ту самую уверенность видят и жители домов на бульваре Толбухина в самом центре Минска, где строится бизнес-центр. И это при том, что Комитет архитектуры отозвал свое разрешение на строительство, и проект должен пройти повторную госэкспертизу.

Но застройщик даже не думает останавливаться. На объекте, где запрещены все строительно-монтажные работы, каким-то образом появился еще один этаж. Наказан ли кто-нибудь? Нет.

По мнению специалистов, корни конфликта следует искать в том, что разрешение застройщик получает на один объект, а фактически строит другой. Прецедентов, когда бы в Беларуси разрушали новые полностью построенные дома, нет.

Осталось дождаться, когда Лукашенко на глазах своих граждан позволит бизнесу нарушить закон в деревне Копище. Понятно, что за долю прибыли и по просьбам дольщиков. В Беларуси закон будет нарушен не первый раз, но на этот раз – настолько открыто.