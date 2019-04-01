Reuters: США приостановили поставки в Турцию оборудования для F-35 1.04.2019, 22:30

Ранее сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35.

США приостановили поставки в Турцию оборудования, связанного с многофункциональным истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35, сообщили агентству Reuters (перевод - nv.ua) источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, в последние дни американские чиновники предупреждали турецких коллег об отмене дальнейших поставок оборудования, необходимого для подготовки к прибытию малозаметного F-35.

Источники заявили, что следующая партия технических средств обучения и все последующие поставки оборудования, относящегося к F-35, были отменены.

Напомним, что турецкая армия планирует принять на вооружение 100 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Контракт по первой партии из 30 самолетов уже подписан. В июне 2018 года США официально передали ВВС Турции первый истребитель-бомбардировщик F-35А.

В то же время Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Планы закупить российские ЗРК вызвали беспокойство со стороны США. Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Турцию от приобретения российских ЗРК С-400. По его словам, в противном случае Анкара может столкнуться с санкциями.

Из-за договоренностей Анкары с Россией Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35.