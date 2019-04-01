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В Венесуэле возник дефицит питьевой воды

  • 1.04.2019, 22:48

Дефицит воды затронул все слои общества.

При этом минимальная месячная заработная плата в стране составляет около шести долларов.

Жители Венесуэлы столкнулись с нехваткой питьевой воды. От беднейших трущоб до самых богатых районов - дефицит воды затронул все слои общества. Об этом сообщает Euronews.

Люди, несмотря на предупреждения о том, что вода не пригодна для питья, выстраиваются в очереди, чтобы запастись этой жизненно важной жидкостью.

В свою очередь, правительство диктатора Николаса Мадуро заявляет, что дефицит воды связан с длительной засухой.

Лидер оппозиционного движения Венесуэлы Хуан Гуайдо, который в январе объявил себя главой временного правительства, обвиняет действующую власть в том, что в течение многих лет в стране не проводились ремонтные работы водопроводной системы.


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