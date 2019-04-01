В минском метро появится интернет 2 1.04.2019, 22:50

Связь будет доступна вдоль двух линий общей протяженностью свыше 37 километров.

Телеком-оператор МТС в мае запустит мобильную связь в тоннелях минского метро. Пассажиры смогут пользоваться 3G и 4G-сетями между всеми станциями метрополитена, передает tut.by.

Связь будет доступна вдоль двух линий общей протяженностью свыше 37 километров. Для работы Сети используется специальный кабель, излучающий мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов.

Мобильный интернет в тоннелях метро планируется «разогнать» до LTE-скоростей. «Несмотря на постоянное движение поезда, металлический корпус и большое число пассажиров, пропускная способность сети будет высокой», — отмечают представители МТС. 4G-связь также появится на платформах всех станций столичного метро. Емкость сети МТС в метро увеличится более чем в четыре раза.

В МТС также отметили, что мобильный интернет в тоннелях метро появится до начала Европейских игр. Представители оператора добавили, что «скорость доступа будет достаточно высокой, чтобы использовать видеоконтент».