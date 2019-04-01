Выборы в Украине: обработано 95% протоколов 3 1.04.2019, 22:53

Во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.

Результаты выборов после подсчета 95% протоколов выводят во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" на табло Центризбиркома, передает rbc.ru.

По результатам подсчета 95% протоколов, Зеленский набирает 30.24% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15.94% голосов и Юлия Тимошенко - 13.39%. Топ-5 кандидатов замыкают Юрий Бойко (11.56%) и Анатолий Гриценко (6.96%).

В ЦИК Украины сообщали, что окончательные результаты выборов планируют обнародовать к 10 апреля. Второй тур запланирован на 21 апреля.