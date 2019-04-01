Путин даст Лукашенко в кредит $600 млн на погашение других российских кредитов 4 1.04.2019, 22:58

Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

О намерении Владимира Путина предоставить Минску государственный кредит в размере до $600 млн сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РБК.

По его словам, эти деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам.

По словам министра финансов, в настоящее время обсуждаются процедуры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения.

В конце февраля Беларусь попросила у Москвы кредит на покрытие долга. Как указывал тогда Силуанов, Минск рассчитывал получить в общей сложности $1 млрд, включив в эту сумму долги как перед Россией, так и перед Евразийским фондом стабилизации и развития.

В 2017-м Беларусь получила от России кредит в $700 млн на десять лет. В распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева говорилось, что средства выделяются «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений» и для погашения кредитов, которые были выданы ранее.

В середине мая 2018-го объем задолженности Минска по выданным Москвой кредитам составил $6,3 млрд и около 60 млрд руб., сообщало агентство ТАСС.