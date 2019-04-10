«Независимые СМИ выиграли борьбу за интернет в Беларуси» 5 10.04.2019, 7:45

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О чем свидетельствует обыск на «Белсате»?

Была бы необходимость, а причина на обыск всегда найдется. Медиаэксперты и работники «Белсата» отмечают, что давление через обыски начинается обычно во время политически значимых для общества событий. Так предыдущий обыск на «Белсате» совершили после массовых протестов рассерженных белорусов весной 2017 года, сообщает «Белсат».

Ровно два года назад офис «Белсата» на Октябрьской в Минске посещали те же гости. Журналист Алесь Залевский устраивал стрим с места событий:

«Сотрудники СК только объяснили факт, что будут изымать всю продукцию, на которой кириллицей или латиницей написано «Белсат».

Претензии к логотипу «Белсат» тогда имел руководитель отечественной фирмы «БЕЛСАТплюс». В рамках административного дела «о нарушении авторских прав» правоохранители однако не тронули вещей с торговым знаком... Забрали технику и электронные носители.

Алексей Минчонок, тогдашний официальный представитель «Белсат» в Беларуси, комментирует:

«Основная цель того, что произошло вчера, - это парализовать нашу работу с технической стороны. То есть нас лишили технических возможностей работать».

Хорошо помнят белсатовцы и попытки войти в предыдущий офис телеканала. Для этого в феврале 2010 года задержали одного из журналистов...

«Те, кто его задерживали, утверждают, что он был пьян, а в квартире, возможно, находится алкогольный притон», - рассказывает Михаил Янчук, тогдашний официальный представитель «Белсат» в Беларуси.

Тогда обыски прошли и в квартирах нескольких сотрудников «Белсата».

«Они нашли понятых и начали спрашивать, имею ли я вещи, которые имеют отношение к событиям 19-20 декабря 2010 года», - говорит Екатерина Ткаченко, координатор офиса «Белсата» в Минске.

Речь идет о президентских выборах 2010 года, которые закончились массовыми протестами несогласных с их результатами и самыми сильными в новейшей истории Беларуси репрессиями.

В промежутке 2010 - 2017 обысков в арендованных «Белсатом» помещениях не было, однако периодически с ордерами правоохранители приходили к авторам или соавторам общественно значимых материалов. Журналист-фрилансер Александр Денисов:

«Проводился обыск еще и у моей матери, в моем присутствии, но я своих подписей не оставлял. Для мамы это был настоящий шок, а за ним - сердечный приступ».

Еще один способ давления на телеканал - крупные штрафы. Всего выплаты превысили $85 тыс. Средний штраф для журналиста якобы за работу без аккредитации - около $400.

«Известно, что это высокие финансовые потери, журналисты постоянно под давлением, так как органы всех знают в лицо. Но наши журналисты все равно работают, чтобы доносить информацию до наших зрителей», - говорит официальный представитель «Белсата» в Беларуси Ирина Славникова.

Штрафуют за работу без аккредитации, документы на которую руководство «Белсата» составляет в Министерство иностранных дел ежегодно. Пока - без положительного результата.

«Понятно, что появление «Белсата» всегда воспринималась властями в штыки. Это единственный телеканал, который падает не подцензурную информацию, такой как она есть», - объясняет Борис Горецкий, БАЖ.

И люди это смотрят. Информационные и публицистические материалы "Белсат" имеют гораздо больше просмотров в соцсетях, чем продукты государственных медиа.

«Государственные медиа проиграли интернет. Независимые медиа выиграли интернет, поэтому мы должны быть всегда настороже», - полагает Борис Горецкий.

Особенно накануне избирательной кампании, в ходе которой не только от политиков, но и от СМИ зависит общественное мнение.