Организация американских государств признала сторонника Гуаидо представителем Венесуэлы 10.04.2019, 7:55

Густаво Тарре

Фото: DPA/OAS

Президент страны Хуан Гуаидо заявил о прекращении узурпации в ОАГ.

Организация американских государств (ОАГ) признала Густаво Тарре законным представителем Венесуэлы при ОАГ. На этот пост его назначил временный президент Венесуэлы Хуана Гуаидо . Как сообщается во вторник, 9 апреля, на сайте ОАГ, за соответствующую резолюцию проголосовали 18 членов организации, против - 9 стран, 6 воздержались, сообщает dw.com.

Гуаидо поприветствовал это решение в Twitter: "Мы добились прекращения узурпации в ОАГ и продолжим делать это в самой Венесуэле".

With 18 votes in favor, 9 against, 6 abstentions, 1 absent, #OAS Council agrees to “accept the appointment of @tarrebriceno as National Assembly’s designated permanent representative, pending new elections and the appointment of a democratically elected government" in #Venezuela pic.twitter.com/eL9qzyA4F0 — OAS (@OAS_official) 9 апреля 2019 г.

В то же время МИД Венесуэлы обнародовал заявление о намерении выйти из ОАГ 27 апреля текущего года в ответ на признание Тарре представителем страны.

В ФРГ представитель Гуаидо остался без дипстатуса

В конце марта стало известно, что Германия не стала предоставлять дипломатический статус Отто Гебауэра (Otto Gebauer), которого Хуан Гуаидо направил в Берлин в качестве диппредставителя. Как заявили в МИД ФРГ, Берлин принял Гебауэра в качестве "личного представителя временного президента Гуаидо ", с которым германские власти будут продолжать диалог на политические темы. Дальнейших шагов в этой связи "не предусмотрено".

Венесуэла несколько месяцев переживает острый политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, включая Германию, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуаидо президентом Венесуэлы.