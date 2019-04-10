США предупредили Турцию о санкциях, если она закупит российские С-400 10.04.2019, 8:10

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Последствия будут серьезными для турецкой экономики.

Сенатор-республиканец Джим Инхоф и сенатор-демократ Джек Рид предупредили Турцию о тяжелых санкциях в случае закупки российских систем ПРО С-400.

Об этом говорится в их колонке, опубликованной изданием The New York Times.

"До конца года у Турции будут или истребители F-35, или российская система противоракетной обороны С-400. Но не будет так, что она получит и то, и другое. Выбор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет иметь глубокие последствия для позиционирования страны в мире, отношений с Соединенными Штатами и статуса в НАТО", - отметили сенаторы.

Они подчеркнули, что намерение Турции принять на вооружение российский комплекс С-400 является несовместимым с ее обязательствами перед НАТО, что также оказывает потенциальное негативное влияние на способность Анкары гармонично взаимодействовать с союзниками.

"Покупка С-400 создала бы неприемлемый риск, поскольку радарная система этого комплекса может дать возможность россиянам получать данные о том, как действуют F-35", - говорится в публикации.

Законодатели отмечают, что Турция могла бы принять на вооружение американские системы ПРО Patriot. Но если президент Эрдоган все же предпочтет С-400, Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Анкары, как того требует закон Акт противодействия противникам Америки через санкции.

Как отметили сенаторы, санкции больно ударят по турецкой экономике, сузят для Турции международные рынки и отпугнут прямые иностранные инвестиции. Кроме того, это повлияет на аэрокосмическую и оборонную промышленность страны, предостерегли американские законодатели.

Напомним, что США официально объявили о прекращении поставок оборудования для истребителей F-35 в Турцию в связи с закупкой Анкарой российских ракетных комплексов С-400.

Турецкая армия планировала принять на вооружение 100 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Контракт по первой партии из 30 самолетов уже подписан. В июне 2018 года США официально передали ВВС Турции первый истребитель-бомбардировщик F-35А.

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В то же время Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Планы закупить российские ЗРК вызвали беспокойство со стороны США. Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Турцию от приобретения российских ЗРК С-400. По его словам, в противном случае Анкара может столкнуться с санкциями.

Из-за договоренностей Анкары с Россией Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35.