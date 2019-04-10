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У посла Азербайджана украли часы в аэропорту Минска

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  • 10.04.2019, 8:20
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Милиция нашла вора.

Милиция нашла вора, который украл часы у посла Азербайджана в Казахстане в Национальном аэропорту «Минск». Об этом сообщает сайт МВД Беларуси.

Оказалось, что 17 марта посол Азербайджана в Республике Казахстан забыл часы в бизнес-зале Национального аэропорта «Минск». Это заметил 37-летний украинец, который и забрал «бесхозное» имущество.

После заявления о пропаже сотрудники уголовного розыска за несколько часов вернули похищенное. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу (ч.1 ст. 205 УК Беларуси).


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