Ученые: Кофе полезен для сердца 6 10.04.2019, 8:34

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Рекомендуется выпивать в день от трех до пяти чашек напитка.

Чашка кофе в день может снизить риск развития болезней сердца и сосудов. К такому выводу пришли Специалисты Института научной информации в области кофе, сообщает британская газета Express (перевод – korrespondent.net).

В плодах и кофейных зернах содержится много полифенолов, которые могут выполнять целый ряд кардиозащитных функций.

Полифенолы в кофе оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, что делает напиток эффективным борцом с атеросклерозом. Эти вещества способны изменять влиять на переработку жиров и холестерина в организме.

Для достижения полезного эффекта предпочтительно выпивать в день от трех до пяти чашек напитка. При таком режиме потребления риск сердечно-сосудистых болезней и провоцируемой ими смертности, становится ниже на 15%.

Напомним, ранее ученые выяснили, вреден ли кофе в период беременности. Также стало известно, какой кофе полезнее: горячий или холодный.