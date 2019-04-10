Транзит в пустоту 1 Вячеслав Половинко, «Новая газета»

10.04.2019, 8:41

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Досрочные выборы президента Казахстана открывают несколько путей для развития ситуации в стране.

Если у вас когда-нибудь попросят провести секретную операцию, никогда не привлекайте в качестве союзников казахстанских политиков. Власти Казахстана так демонстративно готовились к объявлению внезапных досрочных выборов, что к моменту объявления об их проведении про дату будущего плебисцита в стране знали все. Публично нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев за два дня успел встретиться со всеми ключевыми политиками, лидерами партий и представителем русскоязычной общины, непублично — представители администрации обсуждали будущее с политологами, журналистами и рядом оппозиционных деятелей. В итоге, когда 9 апреля днем Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении выборов 9 июня, все пожали плечами и пошли дальше работать. От этого объявления осталась лишь шутка журналиста Вадима Борейко о том, что Токаев — первый президент, который обратился к казахстанцам в обеденный перерыв.

Досрочные выборы формально преследуют две цели.

Во-первых, по Конституции их нужно было бы провести в декабре 2020 года, но это парадоксальным образом нарушает эту же Конституцию, поскольку тогда получается, что президент (а срок Токаева считается вместе со сроком Назарбаева) находится на своем посту дольше положенного срока на несколько месяцев. Поэтому в администрации президента прибегли к старой проверенной схеме, ведь в стране ни разу не было выборов в срок, все проводились заранее.

Во-вторых, сам Токаев во время прямого телеобращения заявил, что выборы позволят «снять неопределенность». «Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики», — сказал Токаев. Иными словами, на кого указал Назарбаев (то есть на Токаева), того выбрать и надо. А магическое «я посоветовался с Елбасы» только подтверждает: за 20 дней в кресле президента Токаев дал волю своим амбициям и готов править дальше под мудрым взором Назарбаева.

С большой долей вероятности именно Токаев будет выбран президентом страны 9 июня. Его главный конкурент — старшая дочь Назарбаева Дарига — с гонки снялась, даже в нее не вступая. По закону, самовыдвижение в республике запрещено, и на ближайшем съезде назарбаевской партии «Нур Отан»

Токаева выдвинут в президенты, а 9 июня он, обойдя всех спойлеров (если таковых вообще допустят), получит 70–75% голосов. Посягать на назарбаевские 97,75% нельзя.

Но вот дальше Токаеву, по факту, не на что опереться.

Газовая отрасль в стране контролируется Даригой Назарбаевой,

нефть — президентским зятем Тимуром Кулибаевым,

СМИ находятся во власти той же Дариги,

силовики — у Нурсултана Назарбаева.

В последние перед объявлением выборов дни была заметна попытка сыграть на общественной поддержке (перестали блокировать интернет, отказались от строительства горнолыжного курорта в Алматы), но в казахстанских реалиях — это максимально ненадежный фундамент.

Президент в силу своих полномочий может повлиять на банковскую сферу, но и там сейчас де-факто все контролирует семья Назарбаевых.

Представить, что в этой ситуации Токаев сможет быть полноценным президентом, очень сложно. На прошлой неделе президент Казахстана ездил в Москву встречаться с Владимиром Путиным, и встречу сложно назвать очень продуктивной: российского президента, судя по фото, больше интересовали собственные руки, а итоговое совместное заявление содержало лишь тезис о недопущении «фальсификации истории». Для многолетнего дипломата Токаева очень обидной должна выглядеть шутка о том, что второй президент Казахстана нужен лишь для того, чтобы ездить в Москву передавать Путину привет от первого президента.

Таким образом, выборы в июне 2019 года ничего не дают самому Токаеву. Эта спешка очевидным образом объясняется лишь желанием Нурсултана Назарбаева успеть завершить транзит власти при своей жизни. В этом случае важно, чтобы к моменту полного ухода Назарбаева из политики ничто не угрожало ни выстроенной им системе, ни лично семье и капиталам. Токаев — верный назарбаевец, но без самого Елбасы в группе поддержки ему будет очень сложно справиться с давлением кланов. Следовательно, сохранить систему может лишь человек из семьи. А кандидат на это место сейчас лишь один — все та же Дарига Назарбаева.

Назарбаевой совершенно не обязательно избираться президентом. При живом отце эта должность декоративная, а поправки в Конституцию 2017 года (про которые все уже подзабыли, и, видимо, зря) предполагают усиление роли парламента, который Дарига Назарбаева и возглавляет. Логичный завершающий шаг транзита — превращение в парламентскую республику: этот вариант много месяцев муссировался два года назад, но тогда решили, что еще не время. Сейчас ничего не мешает закончить начатое, и в таком случае главные полномочия в стране останутся в семье.

А если вдруг по каким-то причинам транзит завершиться не успеет, Дарига Назарбаева все равно остается вторым человеком в стране с контролем над важными ресурсами — экономическими и информационными. И — на всякий случай: Дарига Назарбаева возглавляла в сенате комитет, который ничего не решал, но был связан с армией, — так что там все Назарбаеву знают. Нужно будет просто подождать. Умение терпеть — важная особенность восточной политики.

Вячеслав Половинко, «Новая газета»