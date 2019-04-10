Зеленский против Порошенко: данные закрытых соцопросов 6 10.04.2019, 9:05

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Коллаж: РБК-Украина

Кто вырвет победу во втором туре?

До второго тура выборов президента Украины осталось чуть более 10 дней. Владимир Зеленский и Петр Порошенко подводят свои избирательные кампании к финишной прямой. Но при этом внимание к выборам украинцев — максимальное.

Дебаты, анализы, угроза России — топ-темы у сторонников обоих кандидатов. А может ли такой расклад повлиять на финальный результат голосования и вырвет ли Порошенко победу — разбирался OBOZREVATEL.

О чем говорит социология

По итогам первого тура голосования, Владимир Зеленский набрал 30,26%, его оппонент, действующий президент — 15,92%. Разница между первым и вторым местом просто колоссальная, фактически в два раза.

Ранее OBOZREVATEL уже писал о данных открытой социологии по второму туру. По данным Центра Разумкова, во втором туре Владимира Зеленского готовы поддержать 36,5 % украинцев, Петра Порошенко — 22,7 %.

При этом, как сообщает социологическая группа “Рейтинг”, основной переток голосов к Владимиру Зеленскому проходит от сторонников Юрия Бойко, Юлии Тимошенко, Александра Вилкула, а также Игоря Смешко.

На часть голосов Анатолия Гриценко и Руслана Кошулинского может надеяться Петр Порошенко. Однако, судя по таким данным, этого будет недостаточно для победы во втором туре.

Также в "Зе! Команде" предоставили OBOZREVATEL данные масштабного социологического опроса от 16-17 марта 2019 года. Буквально за две недели до первого тура выборов. В исследовании приняли участие 164 590 респондентов, их опрашивали 6835 интервьюеров.

По этим данным, переток голосов во втором туре от основных оппонентов действующих двух лидеров гонки выглядит так:

Избиратели Юрия Бойко: 25,62% не пойдут на выборы, 64,55% перейдут Владимиру Зеленскому, а 9,84% — Петру Порошенко;

Избиратели Александра Вилкула: 25,16% не пойдут на выборы, 65,72% перейдут Владимиру Зеленскому, а 9,13% — Петру Порошенко;

Избиратели Анатолия Гриценко: 21,83% не пойдут на выборы, 48,57% перейдут Владимиру Зеленскому, 29,6% — Петру Порошенко;

Избиратели Руслана Кошулинского: 27,3% не пойдут на выборы, 37% перейдут Владимиру Зеленскому, 35,7% — Петру Порошенко;

Избиратели Игоря Смешко: 19,15% не пойдут на выборы; 61% перейдут Владимиру Зеленскому, 19,8% — Петру Порошенко;

Избиратели Юлии Тимошенко: 28,7% не пойдут на выборы, 55,3% перейдут Владимиру Зеленскому, 16,1% — Петру Порошенко.

С учетом данного перетока голосов, во втором туре за Владимира Зеленского могут проголосовать 70,4% избирателей, а за Петра Порошенко 29,6%.

Свои цифры перед вторым туром выборов приводит и генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

“Если исходить только из предвыборных опросов, то мы людям задавали вопрос, как они будут голосовать во втором туре. Там расстановка была 40 на 20. Далее мы смотрели, за кого будут голосовать люди, которые в первом туре отдали свои голоса за других кандидатов. Видно, что к Порошенко переходили электораты немного от Юлии Тимошенко — порядка 10%, к Зеленскому — 30%.

Больше всего Порошенко дал Анатолий Гриценко: где-то 30% к действующему президенту, 50% — к Зеленскому. Приблизительно разделились голоса за Игоря Смешко. Особенно много к Зеленскому перешло от Олега Ляшко — где-то 60%, к Порошенко — 6%. От Юрия Бойко и Александра Вилкула большинство переходят к Зеленскому”, — пояснил Паниотто.

Есть ли шансы у Порошенко?

Несмотря на данные социологических исследований, в команде Порошенко уверены, что ситуация может поменяться и в их сторону. Еще в день выборов первого тура, один из влиятельных народных депутатов штаба действующего президента в неофициальной беседе с OBOZREVATEL заявлял: “В первом туре люди голосуют эмоциями, во втором — рацио”.

Именно вопрос противопоставления кандидатов активно и используется кандидатами в президенты. Часто на этот манер делает ставку именно Петр Порошенко. На данном этапе его штаб пытается выполнить сразу несколько стратегических задач:

Максимально мобилизовать собственный электорат (жителей западных областей) и минимизировать электорат Зеленского.

Использовать технологию противопоставления кандидатов.

Настаивать на проведении открытых дебатов. В этом случае кандидаты будут один на один, возможности спросить у советников не будет. Тут Петр Порошенко может выиграть на опыте и постараться забрать себе тех избирателей, которые еще не решили, кого поддержать.

Правда, по мнению социолога Дмитрия Дмитрука, несмотря на информационный шум вокруг дебатов и сдачи анализов, ничего кардинального в расстановке сил между кандидатами не произошло.

“Я думаю, что тенденция не изменилась. Зеленский первый, а Порошенко второй. Вопрос только в размере отрыва. Ничего такого, чтобы повлияло на расстояние между ними, не произошло. Пока не могло что-то кардинально изменится. Вся социология отдельных компаний — закрытая, возможно, в ближайшие дни уже что-то будет”, — пояснил OBOZREVATEL Дмитрук.

Директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина в целом подтверждает тезис, что во втором туре голосования за президента граждане будут избирать кандидата по принципу "меньшего зла". Среди тех, кто определился, что пойдет на выборы, часть людей будет голосовать против действующего президента, чтобы не оставить его на посту, а часть выберет Петра Порошенко, лишь бы не шоумена Владимира Зеленского.

"Это скорее соревнование симпатий. Результаты опроса, которые делали социологи перед вторым туром, совпадают с результатами первого тура среди тех, кто голосовал за Порошенко или Зеленского. Остальные люди отвечают, что либо не определились, либо не пойдут на второй тур. Думаю, большинство все же решат и пойдут на выборы, но это будет скорее голосования против Порошенко, чтобы он не оставался президентом, даже если людям не нравится актер Зеленский, или это будет голосование за Порошенко, только для того, чтобы не был Зеленский", — сказала в эфире ObozTV Бекешкина.

Могут ли повлиять дебаты?

Спрогнозировать ход дебатов будет достаточно сложно. С одной стороны, у Петра Порошенко есть огромный политический опыт.

Он прекрасно разбирается в этих вопросах, у него есть опыт переговоров по Донбассу и Крыму. К тому же, он понимает работу всего государственного аппарата. Судя по небольшому количеству публичных выступлений, есть сомнения, что всей полнотой знаний владеет Владимир Зеленский.

В этой ситуации отдельное внимание стоит уделить и месту проведения. Если они пройдут на стадионе, то логично предположить, что у более опытного Владимира Зеленского будет преимущество. Если в студии — то тут мяч на поле Петра Порошенко.

В целом, ранее опрошенные OBOZREVATEL социологи сошлись во мнении, что как-то повлиять на решение граждан дебаты могут лишь в случае полноценного провала одного из кандидатов. И то, речь в больше степени идет о тех, кто еще не решил, за кого голосовать.

“Я думаю, что на дебатах Порошенко будет предсказуем во всех своих заявлениях. Во-первых, он не должен изменить той программе, которую заявлял. Во-вторых, он понял, что не работал с молодежью. Можно предположить, что компонент будет усилен и сделан грамотнее. Относительно Зеленского — его программа не очень известна, и от его имени чаще говорил кто-то. Очень важна подача именно от него самого”, — ранее пояснила ход дебатов Председатель правления украинского Института социсследований им. Яременко Ольга Балакирева.