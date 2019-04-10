Десять самых дорогих автомобилей, продаваемых в «конфискате» 2 10.04.2019, 9:29

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Конфискация и последующая реализация транспорта в Беларуси хорошо отлажены и систематизированы.

На площадках продается как откровенный хлам, так и дорогие, а нередко и эксклюзивные автомобили. Журналисты abw.by составили список 10 самых дорогих авто, выставленных на продажу в ТД "Восточный".

10-е место

Восьмилетний микроавтобус Volkswagen Caravelle 2011 г.в. с дизельным двигателем 2.0 продается в Гомеле. Стартовая цена - 34.394 руб., или около 16.000 долларов. Пробег - 357.867 км. Присутствует трещина на лобовом стекле, мелкие дефекты по кузову в виде сколов, царапин ЛКП и очагов коррозии.

9-е место

На девятой по дороговизне позиции расположился люксовый внедорожник Range Rover 2012 года. Двигатель 5.0 бензин, автоматическая коробка передач, пробег - 234.132 км. Стартовая цена - 37.584 руб., или около 17.500 долларов. Имеются царапины по кузову, АКБ разряжен.

8-е место

Здесь у нас седан представительского класса Mercedes-Benz S500 с темным прошлым. 2010 год выпуска, объем двигателя 5,5 л, бензин, АКПП. Пробег - 180.624 км. Автомобиль значится в розыске по линии Интерпола и имеет ограничения по последующей реализации. Несмотря на это, стартовая цена составляет 44.226 руб., или около 20.600 долларов. Помимо того что автомобиль разыскивается Интерполом, на сайте указано: разряжен аккумулятор, по кузову местами присутствуют потертости ЛКП, есть вмятина на заднем крыле над аркой, повреждена передняя правая "противотуманка". Автомобиль не на ходу.

7-е место

Немного дороже Mercedes, находящегося в розыске, разукомплектованный Volkswagen Touareg, выпущенный в 2011 году. Под капотом у него 3-литровый дизельный двигатель и автоматическая коробка передач, пробег чуть меньше 120.000 км. У автомобиля отсутствуют передний бампер, правая передняя блок-фара, правое зеркало заднего вида. Нет внутренней обшивки правой передней двери, правого переднего сиденья и пластиковых элементов кузова. Стартовая цена - 45.576 руб., или около 21.300 долларов.

6-е и 5-е места

Здесь с разницей в несколько сотен рублей расположились две Toyota RAV4, 2016 и 2017 годов выпуска. Автомобили оборудованы двухлитровыми бензиновыми двигателями в паре с автоматической коробкой передач. Обе машины находятся в Бресте.

Авто 2016 года - с пробегом 25.106 км и стоит 46.764 руб., или около 21.850 долларов. Машина 2017 года хотя и моложе, по имеет больший пробег - 46.789 км. И на 250 долларов дешевле: 46.224 руб., или 21.600 долларов.

4-е место

Тут находится тот самый Rolls-Royce, на котором гражданин России в мае 2018-го якобы направлялся на выставку в Испанию. По информации белорусской стороны, у автомобиля видоизменен VIN, что и послужило поводом для конфискации. В декабре прошлого года во время нашего визита на гродненскую площадку реализация была приостановлена из-за продолжения судебных разбирательств.

Теперь автомобиль снова продается. Под капотом Rolls-Royce Silver Spur 1985 г.в. - мотор V8 объемом 6,75 л. Автоматическая коробка передач, пробег - 49.349 км, стартовая цена - 47.301 рубль. Это около 22.100 долларов. Несмотря на то что такие машины со временем, как правило, только дорожают, Rolls-Royce с перебитым номером кузова изрядно подешевел. Изначально он был оценен в 67.573 рубля.

3-е место

Открывает тройку лидеров Infiniti QX70 2013 года. У автомобиля под капотом дизельный V6 объемом 3,0 л. Автоматическая коробка, пробег - 61.721 км. Имеются незначительные повреждения ЛКП по всему кузову. Машина находится в Могилеве. Стартовая цена - 49.752 руб., или около 23.250 долларов.

2-е место

Вторым по дороговизне легковым автомобилем, реализуемым ТД "Восточный", оказался Mercedes-Benz ML 350 2012 г.в. Внедорожник оснащен дизельным двигателем и "автоматом". Пробег - 143.243 км. Стартовая цена - 68.066 руб., или около 31.800 долларов. По всей видимости, без каких-либо дефектов. В описании лишь указано, что разряжен аккумулятор.

1-е место

Самый дорогой автомобиль, который сегодня можно приобрести в "конфискате", - Bentley Brooklands 2008 года. Ранее он принадлежал белорусскому бизнесмену Виталию Арбузову. Bentley находится на площадке уже не первый год. Под капотом у редкого купе - бензиновый двигатель 6.7, коробка-"автомат". Пробег - 63.079 км. Стартовая цена - 300.019 руб., или около 140.000 долларов. Несмотря на то что каждые две недели автомобили теряют в цене 5% стоимости при поступлении, это не помогло Bentley найти нового покупателя. Из-за некоторых юридических особенностей конфискации подобных машин переоцениваться они могут только один раз. Раньше машина стоила 315.000 руб., после переоценки цена снизилась до 300.000, но покупателей как не было, так и нет. Если верить описанию на сайте, у Bentley Brooklands в отличие от многих автомобилей батарея исправна…

Итого

Реализация конфискованных товаров в Беларуси приобрела черты состоявшегося бизнеса. Конфискуют абсолютно различный транспорт, начиная с "жигулей" и заканчивая дорогущими Bentley и эксклюзивными Rolls-Royce. Цены на некоторые автомобили при поступлении кажутся неинтересными, однако благодаря регулярной переоценке практически любой автомобиль находит своего покупателя. Хотя в исключительных случаях, как с Bentley Brooklands, машина на площадке "конфиската" может прописаться на долгие годы.