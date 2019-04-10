В Индии госпитализировали Далай-ламу 1 10.04.2019, 9:33

Далай-лама

Фото: insiderblogs.info

83-летнего духовного лидера тибетских буддистов поместили в частную больницу в Нью-Дели.

Во вторник, 9 апреля, духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламу XIV госпитализировали в частную больницу в Нью-Дели. Об этом со ссылкой на его личного секретаря Тензина Таклха сообщают издания NDTV и The Hindu (перевод – РБК).

«Его Святейшество испытывал некоторый дискомфорт сегодня утром в Дхарамсале. В качестве меры предосторожности мы приехали в Дели», — сказал он.

Впоследствии у духовного лидера, как уточнил Таклха, диагностировали инфекцию грудной клетки. Последующие несколько дней он должен находиться под наблюдением врача, указал секретарь Далай-ламы.

В индийский город Дхарамсала духовный лидер тибетских буддистов, как поясняет NDTV, вернулся в понедельник, 8 апреля, после встречи в Нью-Дели на выходных с молодыми лидерами со всего мира. Остальных деталей о случившемся Таклха не раскрыл.

Далай-ламе XIV 83 года. Уже более 75 лет он является хранителем традиций и духовным лидером тибетского буддизма школы Гелугпа. Он регулярно выступает с духовными наставлениями по всему миру.