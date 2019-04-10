В Беларуси готовится «дело банкиров»? 1 10.04.2019, 9:39

Банкиров задерживают из-за закупок оборудования и компьютерного софта.

Правоохранительные органы уже более месяца расследуют уголовные дела в отношении ряда банковских работников. Об этом tut.by рассказали информированные источники.

«Сейчас в деле фигурируют руководители соответствующих подразделений коммерческих банков, топ-менеджеры компаний-поставщиков. Были вопросы и к работникам Нацбанка», — сказал собеседник. Однако не ко всем из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Причиной задержания банковских управленцев, по словам собеседника, стали вопросы закупок оборудования и софта по завышенной стоимости.

Журналисты попытались выяснить местонахождение некоторых банкиров и получить комментарий из первых уст.

Владимир Кучинский с недавних пор не работает начальником Главного управления информационных технологий Нацбанка. Не нашелся на рабочем месте и руководитель Главного управления платежных систем и цифровых технологий Нацбанка Игорь Кудасов. «Кучинский уже не работает. Что касается Кудасова, то он на рабочем месте отсутствует», — констатировали в Нацбанке, но не сообщили причины кадровых ротаций и местонахождение данных лиц.

Продолжительное время на рабочем месте отсутствовал и начальник управления информационной безопасности Беларусбанка Алексей Милованов. Его подчиненные не смогли назвать местонахождение руководителя. Запрос, направленный несколько недель назад в пресс-службу Беларусбанка, остался без ответа.

Начальник отдела организации закупок Банка ВТБ (Беларусь) Александр Лисафин был на больничном, рассказали его подчиненные. Пресс-служба банка не ответила на запрос.

В пресс-службе КГБ отказались от комментариев.

Стоит напомнить, что в середине января появилась информация о задержании председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (БМРЦ) Феликса Касперовича. 28 февраля прошло заседание набсовета БМРЦ, на котором по предложению основного акционера — Нацбанка Беларуси — на должность руководителя центра был назначен Олег Коробьин. Ранее он работал исполнительным директором и заместителем председателя правления Банка БелВЭБ. Игорь Кудасов в свое время входил в набсовет БМРЦ.