Федынич: В этой трудной ситуации мы вместе, руки проч от независимых профсоюзов! 10.04.2019, 10:19

Активисты РЭП поддержали Независимый профсоюз горняков.

По последней информации, более 1000 человек под давлением администрации вышли из НПГ ОАО «Беларуськалий». Активисты профсоюза РЭП выражают свою солидарную поддержку Независимому профсоюзу горняков и присоединяются к флешмобу против уничтожения организации, пишет praca-by.info.

Зинаида Михнюк, исполняющая обязанности председателя РЭП:

— От имени активистов РЭП Брестского региона выражаю нашу солидарность с НПГ. Все, кто поучаствовал в флешмобе в Бресте — члены нашей организации, прошедшие через допросы по «делу профсоюзов». Мы не по наслышке ощутили, что такое репрессии и поэтому понимаем важность поддержки друг друга в трудное время.

Уверена, что администрация «Беларуськалий» нашла незаконные рычаги давления на членов НПГ через запугивание, что они потеряют работу. И могу сказать только одно — Ганьба!

Я призываю к осознанному членству в независимых профсоюзах! Только вместе мы можем отстоять свои права и добиться справедливости!

А также выражаю свою солидарную поддержку лидерам НПГ! Желаю сил в этой нелегкой борьбе.

Геннадий Федынич, советник-консультант профсоюза РЭП:

— Только независимые профсоюзы действительно защищают своих членов. Мы выражаем нашу солидарность нашим братьям и сестрам в НПГ. Сегодня стало очевидным, что прогосударственный Белхимпрофсоюз, который входит в международные организации за одно с администрацией ОАО «Беларуськалий». Это недопустимо!

В этой трудной ситуации мы вместе! Руки проч от независимых профсоюзов!

Галина Смирнова, лидер РЭП в Бобруйске:

— Я считаю, что только солидарные действия могут помочь противостоять давлению. К сожалению, запугивание администрации ОАО «Беларуськалий» членов независимого профсоюза возымело свою силу. Таким образом администрация предприятия и местные власти в очередной раз показали, что они бояться независимого профсоюзного движения. Самое главное не сдаваться и идти до конца вместе.

Мы от Бобруйской районной организации РЭП готовы принять участие в любых активностях в поддержку НПГ.

Денис Худовец, сокоординатор Молодежной сети РЭП:

— Мы видим, как в Беларуси идет планомерное давление на все независимые структуры. Я считаю, что эта очередная волна репрессий перед предстоящими «выборами». И конечно, мощная организация НПГ на «Беларуськалий» одна из реальных независимых сил региона. Таким образом власти решили подавить активных людей и значимую организацию. Фактически лишить их возможности защиты своих прав. Мы поддерживаем наших братьев и сестер в НПГ! Солидарность сильнее давления!

Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» входит в состав Белорусского независимого профсоюза. По словам председателя БНП, Николая Зимина, администрация завода ведет открытую войну с членами независимого профсоюза. С начала года под давлением они принудила 1000 из 4000 человек, которые состояли в НПГ, покинуть независимую профорганизацию.

В первую очередь под удар попали члены НПГ, состоящие в двух профсоюзах: в первичке БНП и официальном отраслевом«Белхимпрофсоюзе». По свидетельству профсоюзного руководства, администрация прессует активистов. В результате 600 человек вышли и из независимого профсоюза, и из прогосударственного.