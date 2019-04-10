Судаленко: В резонансном деле Гомельского ликеро-водочного завода мы сделали все, что смогли 10.04.2019, 10:43

ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Профсоюз РЭП помог кладовщицам отстоять свои права.

9 апреля судебная коллегия снизила размер ущерба с бывшей завскладом в пользу «Радамира» на 50 тысяч рублей, а также на 2,5 тысячи рублей в качестве возврата судебной госпошлины, сообщает «Гомельская весна».

Напомним, 4 января судья суда Центрального района Гомеля Андрей Целуйко отказал гомельскому ЛВЗ «Радамир» во взыскании с бывших кладовщиц предприятия Валентины Найденовой и Натальи Мельниковой свыше 96 тыс. рублей недостачи. С завскладом суд взыскал 230 тыс. рублей ущерба и 11,5 тысяч рублей судебных расходов. Интересы ответчиц в суде представлял правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Завскладом с решением суда первой инстанции не согласилась, с помощью юридической службы профсоюза РЭП подала апелляцию в областной суд и как видим, не просчиталась.

Профсоюзный юрист отметил, что профсоюз помог двум кладовщицам, которые вступили в РЭП, избежать крупных выплат полностью. Вступившей в профсоюз завскладом, которая признала свою вину в крупной недостаче водки, профсоюз помог снизить размер выплат на 52,5 тысячи рублей.

«В этом резонансном деле мы сделали все, что смогли», - отметил после апелляции инспектор труда Леонид Судаленко.

Согласно законодательству, решение суда по данному делу вступило в законную силу и подлежит исполнению после оглашения судебной коллегией своего вердикта.