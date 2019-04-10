Из Центрального банка Венесуэлы вывезли восемь тонн золота 1 10.04.2019, 10:51

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Фото с сайта goldom.ru

При таких темпах золотой запас Мадуро иссякнет уже до конца года.

Из хранилища Центрального банка Венесуэлы на прошлой неделе вывезли восемь тонн золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники (перевод – liga.net).

По информации агентства, золотые слитки продадут за границу, но кто станет покупателем – неизвестно.

Собеседник агентства утверждает, что золото вывезли в начале апреля, когда в офисе Центробанка находились лишь высокопоставленные чиновники: большая часть сотрудников банка осталась дома из-за отключений электричества и нехватки воды.

С начала года резервы венесуэльского Центрального банка сократились на 30 тонн золота. При таких темпах резервы иссякнут уже до конца года, предполагает агентство.

В правительстве Венесуэлы вывоз золота связывают с санкциями США, введенными против Венесуэлы в начале года.

Напомним, в марте из хранилищ венесуэльского Центрального банка также было вывезено восемь тонн золота.

По данным Центробанка страны, в 2018 году из его хранилищ было изъято около 20 тонн золотого запаса.

В конце января в парламенте Венесуэлы заявили о попытке вывоза из страны в Россию 20 тонн золота. Позже стало известно, что из венесуэльского Каракаса в Моску вылетел российский Boeing. Вероятно, он был нагружен золотом.

В феврале Центральный банк Венесуэлы, подконтрольный отстраненному от власти Николасу Мадуро, продал Объединенным Арабским Эмиратам 15 тонн золота. Диктатор начал распродавать золото после падения добычи нефти.

Ранее банк Citigroup сообщил о намерениях продать несколько тонн, венесуэльского золота, которое Центральный банк страны предоставил в качестве залога по кредиту на $1,6 млрд.