План Зеленского: первые десять решений 2 10.04.2019, 11:07

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

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Кандидат в президенты видит две основные проблемы, которые нужно решить в Украине.

Владимир Зеленский – президент Украины. Еще полгода назад это могло быть шуткой Квартала 95, а уже меньше, чем через две недели может стать реальностью. Оппоненты постоянно критикуют Зеленского за отсутствие четкой программы действий и засекреченность его команды. LIGA.net встретилась с членами его команды – идеологом предвыборной кампании Русланом Стефанчуком и экспертом штаба с экономических вопросов Даниилом Гетманцевым - и поговорила о первых десяти решениях Зеленского-президента. Вывод после встречи: идей много, но о них не хотят детально рассказывать или они еще не финализированы. Что Зеленский собирается делать на посту в первую очередь, что ему для этого нужно, и что об этом думают эксперты - в материале LIGA.net.

ДЕСЯТЬ ПЕРВЫХ РЕШЕНИЙ

Пригласит Великобританию и США в нормандский формат. Команда готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу. Президент Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров. С боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР переговоров не будет. Также Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией.

Устранит конкуренцию между Минобороны и Генштабом. О чем идет речь - неизвестно. Примеров "конкуренции" в команде не назвали, как будет реализовывать - не рассказали. Мол, это военный вопрос, а на эту тему озвучивать ничего не будут "ни до выборов, ни после" выборов.

Назначит честных судей Высшего антикоррупционного суда. Зеленский доверяет результатам конкурса, который был проведен при участии международных экспертов.

Предложит Верховной Раде принять закон о медиации. Зеленский считает, что у человека должен быть выбор: идти в суд или использовать систему альтернативных способов решения споров.

Внесет в Раду экономический блок законопроектов. Пятипроцентная налоговая амнистия, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований. Зеленский хочет, чтобы амнистия стартовала с 2020 года. Законопроект готов, но показать его команда не захотела. Одновременно Зеленский попросит Раду ратифицировать конференцию MCAA о международном обмене налоговой информацией - это позволит автоматически узнавать о счетах и компаниях граждан за границей.

Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ. Обещает озвучить фамилии до 19 апреля. Переговоры, заявляют в команде, проведены, но называть фамилии не хотят. Мол, чтоб не было проблем у кандидатов. Называют как пример ситуацию Сергеем Кривоносом, которому Зеленский якобы предлагал должность начальника Генштаба, но затем он принял предложение Порошенко стать замсекретаря СНБО.

Неофициально собеседники LIGA.net называют такие имена: МИД - экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши. СБУ - Игорь Смешко.

Зеленский попросит Раду принять пакет законопроектов о народовластии. Тоже не показали. Говорят - законопроекты еще пишутся. Идея - урегулировать общенациональные и местные референдумы и узаконить народные петиции; процедура отзыва нардепов; процедура импичмента президента.

Проведет аудит государства. Зеленский создаст при президенте консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит в течение трех-четырех месяцев. Цель - чтоб Зеленский понял, что происходит в стране, что было сделано и так далее.

Внедрит "секретный план" для Рады. Посколько большинство решений невозможны без Верховной Рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещают внедрить другие варианты, "которые многих удивят". Тоже - никаких деталей, о чем идет речь.

Реформирует Администрацию президента. Зеленский собирается обновить АП и убрать так называемых кураторов. По мнению его команды, АП должна выполнять две функции: канцелярии и органа, который "нарабатывает новые идеи и дает толчок". Обещает рассекретить список гостей АП.

ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Военный эксперт Олег Жданов согласен с идеей разграничить полномочия Минобороны и Генштаба. "Если говорить утрированно, то начальник Генштаба должен быть старшим солдатом и заниматься боеспособностью армии. Министерство обороны – это портянки, консервы, хранение техники и боеприпасов, а также развитие Вооруженных сил", - говорит Жданов в комментарии LIGA.net. По его словам, для реализации этой идеи Зеленскому придется обращаться в парламент и подавать законопроект.

Касательно расширения нормандского формата, то тут эксперты считают необходимым, чтобы этого захотели сами США и Великобритания. "Они понимают, что в рамках этого переговорного процесса быстрого урегулирования достичь сложно. Поэтому они не хотят брать на себя ответственность", - предполагает политолог Петр Олещук. По его словам, переговоры с Россией при международных посредниках – это то, чем занимался и действующий президент. Единственное, что Россия может воспользоваться сменой власти в Украине и согласиться на прямые переговоры без любых посредников. "Порошенко они уже знают, а вот Зеленского нет", - объясняет Олещук в комментарии LIGA.net.

Он считает, что Медведчук участвует в переговорном процессе, потому что этого хочет Россия. Поэтому отказ от его услуг, скорее, зависит от воли Владимира Путина. Олещук отмечает, что если даже президент заговорил о необходимости перезагрузки антикоррупционных органов, то этого захочет и президент Зеленский. Поэтому идея дать этим органам свободу может провалиться.

Экономические предложения команды Зеленского прокомментировал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. По его мнению, налоговая амнистия и налог на выведенный капитал – это плохие идеи, которые противоречат программе МВФ.

"Налоговая амнистия может делаться, но не сразу, а как завершающий этап налоговой реформы. Также амнистия не должна касаться чиновников и депутатов. Потому что они легализуют все, что у них есть, и потом вы им никогда ничего не предъявите", - считает Фурса. По его словам, в данный момент это несвоевременное и опасное решение. Также, как и налог на выведенный капитал, который грозит увеличить дефицит бюджета на 50-80 млрд грн.

Фурса поддерживает идею создания Службы финансовых расследований (СФР), однако важно четко и правильно реализовать ее, отмечает он. В частности, решить вопрос подчинения СФР и избрания руководства.

"От конвенции об обмене налоговой информацией мы никуда не денемся, это часть плана BEPS. Но сначала они хотят сделать себе амнистию, легализовать все свои деньги, а потом они готовы обмениваться любой информацией", - иронизирует Фурса.