Штаб Порошенко о бордах с Путиным: Задача - напомнить стране, что нужен сильный президент и главнокомандующий 19 10.04.2019, 11:54

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В штабе кандидата в президенты Украины объяснили смысл недавней агитации.

В штабе кандидата в президенты Украины, действующего Главы государства Петра Порошенко подтвердили, что в преддверии второго тура выборов разместили в городах билборды с изображениями Порошенко и президента России Владимира Путина.

Об этом заявили в предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в Facebook, сообщает censor.net.ua.

"Борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое - количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина. Среди них, к сожалению, и официальные представители кандидата Зеленского. Путин - вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он убийца тысяч и тысяч украинцев. Он лично и возглавляемая им страна является самой большой угрозой для Украины и каждого гражданина, о чем не стоит забывать в феерическом карнавале, в который команда Зе пытается превратить избирательную кампанию", - говорится в заявлении.

В штабе Порошенко объяснили, что задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и Верховный Главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом, который не станет перед Путиным на колени, а будет смело смотреть ему в глаза.

"Ибо задача главы государства не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента. И не стать перед ним на колени, а смело смотреть ему в глаза и твердо защищать страну, национальные интересы и безопасность людей. Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. В конце концов, сам Путин сказал, что его устроит любой на посту президента Украины, кроме Порошенко. Но будет так, как решит украинский народ", - резюмировали в штабе.

Напомним, на улицах Украины появились новые билборды с агитацией действующего президента Петра Порошенко, на которых он смотрит на президента России Владимира Путина с призывом сделать "решающий выбор" 21 апреля.