«Когда какая-то организация переезжает в здание с мраморными лестницами, это начало ее конца» 1 10.04.2019, 11:55

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Леонид Заико

Экономист – о новом здании Верховного суда Беларуси.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал на primus.by переезд Верховного суда в новое здание, стоившее бюджету не один миллион долларов.

— Я сторонник Паркинсона (историка), который писал: «Когда какая-то организация переезжает в здание с мраморными лестницами, это начало ее конца». Это просто замечание Паркинсона, а судьи пусть сами решают.

Затронув тему независимости судов, Леонид Заико отметил:

— Независимой не может быть власть в стране с низким ВВП, с низким уровнем доходов. То, что касается нашей судебной системы, она вообще работает только лишь на правящую элиту. Это правильно. Потому что им заплатят квартирами, высокими зарплатами, санаториями.

Чтобы создать действительно независимую систему, диктатору придется поступиться многими своими принципами, убежден экономист:

— Ему надо будет уйти в отставку. Ему нужно будет проводить выборы, при которых президентом может стать артист.