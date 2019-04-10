Защитники Куропат вышли к резиденции Лукашенко 12 10.04.2019, 12:20

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Фото: tut.by

От диктатора требуют покаяться и вернуть кресты на место.

Защитники народного мемориала в Куропатах, где в советское время были похоронены жертвы массовых репрессий, вышли к администрации Лукашенко, чтобы передать обращение с протестом против сноса крестов в урочище, сообщает «Белсат».

«Мы понесем Лукашенко открытое обращение от граждан Республики Беларусь. Сначала его подпишут все те, кто сегодня будет, а потом мы выложим его в открытый доступ для подписания всеми желающими», - рассказала журналистам одна из инициаторов обращения Анна Шапутько.

Авторы обращения возмущены сносом крестов в Куропатах и требуют, «пока еще не поздно, вернуть кресты на свои места, исправить страшную ошибку, покаяться в содеянном», рассказала собеседница.

«4 апреля стал трагическим днем для белорусского общества. Вы пошли войной против белорусского народа, отдав команду на уничтожение куропатских крестов», - говорится в документе.

В обращении отмечается, что кресты были установлены на законном основании. В частности, еще в 2002 году было согласовано установление крестов по периметру Куропат, а в 2013-ом в паспорте мемориала было записано, что периметр урочища «определен деревянными крестами, поставленными ритмично с одинаковыми интервалами». То есть, отмечают авторы обращения, в 2002 году кресты были законно установлены, а в 2016-2018 их заменили новыми, так как старые уже истлели.

«Согласно белорусскому законодательству, как на территории мемориала, так и на территории его защитных зон, разрешается выполнение работ по увековечению памяти жертв политических репрессий. Замена старых крестов новыми деревянными - это ничто иное, как продолжение работы по увековечению памяти жертв политических репрессий», - суммируется в обращении.

Также активисты планируют передать концепцию народного мемориала в Куропатах, которая была одобрена Православной Церковью и Католической Церковью в 1993 году, и которая позволяет каждому почтить память жертв сталинских репрессий. «И крест в этой концепции - главный символ», - добавила Анна Шапутько.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.