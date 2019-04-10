закрыть
10 апреля 2019, среда, 14:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Зеленский ответил новым видео на борды Порошенко с Путиным

25
  • 10.04.2019, 12:26
  • 3,855
Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины считает, что перед страной стоит совершенно другой выбор.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выпустил ролик "об объединении Украины", в котором заявил, что "21 апреля – выбор только один, прошлое или будущее", пишет liga.net.

9 апреля в Киеве, Харькове и других городах Украины появились билборды и агитационные газеты с изображением президента Петра Порошенко и главы страны-агрессора Владимира Путина. На них есть слоган: "21 апреля. Решающий выбор".


популярное за неделю

Мнение

Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой
Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой Валерий Карбалевич
Лукашенко окончательно сошел с ума
Лукашенко окончательно сошел с ума Леонид Невзлин
Зачем мы вообще нужны?
Зачем мы вообще нужны? Наталья Радина
Господи, избавь нас от лукавого
Господи, избавь нас от лукавого