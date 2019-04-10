Зеленский ответил новым видео на борды Порошенко с Путиным

Зеленский ответил новым видео на борды Порошенко с Путиным25
- 10.04.2019, 12:26
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Кандидат в президенты Украины считает, что перед страной стоит совершенно другой выбор.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский выпустил ролик "об объединении Украины", в котором заявил, что "21 апреля – выбор только один, прошлое или будущее", пишет liga.net.
9 апреля в Киеве, Харькове и других городах Украины появились билборды и агитационные газеты с изображением президента Петра Порошенко и главы страны-агрессора Владимира Путина. На них есть слоган: "21 апреля. Решающий выбор".