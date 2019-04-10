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В Бресте за «оскорбление» четырех милиционеров судят блогера Сергея Петрухина

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  • 10.04.2019, 12:30
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Сергей Пeтрухин

Процесс происходит при полном зале милиционеров в штатском.

Места для тех, кто хотел бы поддержать блогера, не остается. Перед судом «Радыё Свабода» побеседовала с известным брестским блогером, лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека за 2018 год Сергеем Пeтрухиным, который находится под подпиской о невыезде.

10 апреля продолжается суд над брестским блогером Сергеем Пeтрухиным. Его обвиняют по двум уголовным статьям - за «оскорбление и клевету в отношении четырех сотрудников милиции».

Максимальная санкция этих статей - до 3 лет ограничения свободы.

Потерпевшими по делу проходят милиционеры Сергей Игнатюк, Дмитрий Якушевич, Сергей Токун, Игорь Галенцич. Первый добивается взыскания с Пeтрухина 3000 рублей компенсации морального вреда, остальные трое - по 1500 рублей.

Дело рассматривает судья Ленинского суда Бреста Александр Семенчук.

Первое заседание состоялось 9 апреля, на него не смогли попасть многие брестчане, которые пришли поддержать Сергея Пeтрухина, а также правозащитники. Когда они пришли, зал суда был заполнен милиционерами. Больший зал для заседания не предложили, ОМОН вывел из помещения людей, которым не хватило стульев.

В чем обвиняют Пeтрухина?

Блогер заявил журналистам, что не видит оснований для наказания.

«Дело в том, что в экспертизе, которую проводили на заявление милиционера Игнатюка, выражения «плешивый», «с тупым козьим взглядом» и «носатый» признали абсолютно литературными. Но признали оскорбительным слово «дебилы», написанное в комментарии, относящееся к группе лиц. Получается, что статья - «оскорбление личности», а там нет никакой конкретной личности. Ни одна из трех экспертиз не свидетельствует о наличии оскорблений в отношении конкретного лица», - говорит Сергей Петрухин.

Кроме того, блогера обвиняют «в клевете» - за заявление о том, что милиционер избивал человека.

10 апреля в суде будет допрошен свидетель, который утверждал в его видеороликах, что милиционер применял к нему физическую силу.

«Я нашел еще двух человек, которые пострадали от этого милиционера. Один будет в суде и расскажет об этом. А второго не хотят вызывать, мол, это не касается дела. Но я хотел показать, что это система, что он бьет людей. Люди приходят и об этом говорят. А еще несколько человек просто боятся об этом говорить», - заявил блогер.

Блогер Сергей Петрухин известен в Бресте освещением тем коррупции, жалоб на милиционеров. Последний год регулярно освещает протесты против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Правозащитный центр «Весна» назвал суд над блогером политически мотивированным.


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