«Это настоящий беспредел какой-то!» 10.04.2019, 13:06

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Из-за незаселенных квартир всех жителей дома в Гомеле отключили от газа.

Причиной того, что людей в очередной раз лишили газоснабжения, стало отсутствие доступа для проверяющих в некоторые квартиры, пишут «Сильные новости».

Газовое право

26 марта работники «Гомельгаза» первый раз перекрыли газовые вентили в доме по ул. Артема, 2. По существующим правилам, все квартиры должны периодически проходить проверку на исправность газового оборудования и соблюдения всех технических условий. Причем, занимается этим не сама газовая служба, а ЖЭУ. Которое, в свою очередь, заключает договор с предприятием «Гомельский комбинат противопожарных работ». В доме на Артема многие квартиры стоят не заселенными. В результате проверить их невозможно. А раз нет актов проверки, то газ решили отключить. Газовщики говорят, что не хотят брать на себя ответственность: «А вдруг в непроверенной квартире есть неисправность? И дом взорвется?»

Но, похоже, готово взорваться терпение у его жителей. Александр Гехт говорит:

— Это настоящий беспредел какой-то. Это не просто нарушение наших прав, но превышение полномочий чиновников в отношении людей.

Жилой квартал с трендовой инфраструктурой и собственными парками в районе 1905г.

После первого отключения газ в ночь с 26 на 27 марта все же подали. Но 4 апреля пришла новая проверка и все повторилось. В несколько квартир, похоже, проверяющие так и не смогли попасть. Результат — отключение всего дома.

Александр сообщает:

— Мы все исправно платим за газ, и выполняем все условия, прописанные в договоре. Но, если в нескольких квартирах в нашем доме никто в настоящее время не проживает, в чем виноваты остальные жильцы? Почему наказали всех, по принципу круговой поруки? Так, всей деревней, перед помещиком отвечали крестьяне во время крепостного права.

Официальное мнение

В КЖРУЭП «Центральное» никого из руководителей нам на месте застать не удалось. Сказали, что все они выехали на территорию в связи с отключением на Артема. На вопрос, почему до сих пор не предоставлены акты проверки, нам говорят: «Не все так просто. Тут еще надо разбираться». Но по-человечески тоже сочувствуют жильцам дома, которых взяли и всех огулом лишили газа. А вместе с ним — и горячей воды.

Директор «Гомельоблгаза» Игорь Левинский сообщил следующее:

— Отключение произведено ввиду отсутствия актов проверки вентиляционных дымовых каналов. Согласно недавно вступившим в силу правилам, организации ЖКХ обязаны теперь раз в 3 месяца предоставлять нам такие документы. Полчаса назад представители КЖРУЭП «Центральное» принесли нам эти акты. В ближайшее время газоснабжение дома на Артема, 2 будет возобновлено.

По мнению директора «Гомельоблгаза», к сожалению, пока еще не хватает организаций для своевременной проверки вентиляции. Поэтому нельзя исключать, что в ближайшем будущем подобные ситуации могут повторяться. Однако в газовой службе надеются, что уполномоченные на проверки структуры справятся.

А вот жильцы на это не надеются, и намерены обращаться с жалобами во все соответствующие инстанции.