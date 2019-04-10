Украина расширила торговые санкции против России 10.04.2019, 13:10

Список товаров, попадающих под эмбарго, дополнен.

Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, на поставку которых введено эмбарго, включив в него банки для консервирования, бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс Україна".

Правительство приняло постановление о расширении санкций на заседании в среду, дополнив перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, сначала утвержденный им в декабре 2015 года.

Согласно проекту постановления, в перечень внесены банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.

Кроме этого, еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, которая используется в устройстве железнодорожной автоматики.

Напомним, 20 марта этого года президент Порошенко ввел в действие решение СНБО с обновленными персональными экономическими и другими санкциями в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в агрессии против Украины.