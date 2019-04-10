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Какие вещи можно забирать из номера в отеле, а какие нет

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  • 10.04.2019, 13:23
  • 2,516

Большинство вещей нельзя выносить из номера.

Уже совсем скоро нас ждут майские праздники и сезон летних отпусков. Многие туристы, выселяясь из отелей после отдыха, забирают с собой средства гигиены, канцелярию, тапочки, халаты, и полотенца, пишет сайт «Сегодня».

Очень часто это становится причиной разборок с администрацией. Итак, чтобы не попасть в неприятную историю, ознакомитесь со списком предметов, которые можно забрать себе, и тех, что нельзя.

Какие вещи нельзя выносить из номера отеля

- Халаты и полотенца. При выселении работники отеля контролируют, остались ли в номере халаты для гостя.

- Чайники, кофеварки, утюги, фены.

- Предметы мебели — покрывала и шторы.

Какие вещи можно забрать из номера отеля

- Канцелярия: ручки, карандаши или блокноты с логотипом отеля. Забрать такие вещи домой благое дело, на это отель и рассчитывает.

- Одноразовые тапочки

- Шампуни и мыла в ванной, гели для душа.

- Зубные щетки, бритвенные наборы и расчески.


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