Игорь Смешко заявил, что не примет должностей ни от Зеленского, ни от Порошенко 10.04.2019, 14:00

Игорь Смешко

Фото: УНИАН

По результатам первого тура выборов кандидат в президенты Украины Смешко получил 6.04% голосов.

Экс-кандидат в президенты, бывший глава СБУ Игорь Смешко не ведет переговоров со штабами кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о будущих должностях.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказала пресс-секретарь Смешко Зоя Загородняя.

"На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений от ни одного из кандидатов", - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что Смешко и в будущем не согласится ни на какие должности от кандидатов, прошедших во второй тур выборов.

По результатам первого тура выборов Игорь Смешко получил 6.04% голосов.