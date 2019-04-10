Как россияне остались без салата «Цезарь» и при чем тут Беларусь 2 10.04.2019, 14:06

Рестораторы в РФ столкнулись с резким ростом цен на некоторые виды импортной зелени.

Российские рестораторы и ритейлеры зафиксировали перебои с поставками экзотических видов салата, сообщает РБК. Дефицит могла спровоцировать приостановка Беларусью выдачи фитосанитарных сертификатов для реэкспортируемой в Россию «санкционки».

Рестораторы столкнулись с резким ростом цен на некоторые виды импортной зелени, рассказал РБК гендиректор сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин. По его словам, в дефиците оказались салаты романо и радичио, а также лук-порей — цены на них выросли в несколько раз.

Подтверждают дефицит и другие участники рынка.

По салатной группе сейчас наблюдается рост цен, особенно на экзотические виды салата — рукколу и романо, рассказал РБК управляющий по качеству и закупкам сети «Вкусвилл» Евгений Римский. «Есть перебои по импорту, но компания ищет замену у локальных поставщиков», — сообщил РБК представитель розничной сети «Азбука вкуса», не уточнив детали.

Крупные российские производители романо и радичио не выращивают. При этом сорт романо входит, например, в состав популярного салата «Цезарь», заменить его сложно — он сильно востребован на ресторанном рынке, указывает Красулин.

В 2018 году россияне съели 98 тыс. т салатов, и из них 1,5 тыс. т романо, оценивает «НЭО Центр».

Основными поставщиками кочанного салата-латука (под его таможенным кодом импортируется в том числе салат романо) в первом квартале 2019 года были Иран, Египет и Тунис, а также Беларусь, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Но если до введения санкций в 2014 году Беларусь поставляла в Россию напрямую небольшой объем салатов собственного производства, то с введением продэмбарго она превратилась в одного из основных поставщиков салатов, реальное происхождение которых непонятно, отмечает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов.

В первом квартале 2019 года из Беларуси в Россию было завезено, по данным Федеральной таможенной службы, 521,5 т кочанного салата-латука на 173 тыс. долларов, напрямую из Ирана — 3,5 тыс. т, почти на 3 млн долларов.

Внешнеэкономическая статистика Белстата пока доступна только за январь. Но если брать данные за прошлый год, то по позиции «Салат-латук кочанный» Беларусь импортировала 5,8 тысячи тонн салата на 5,7 млн долларов. Основными поставщиками были Танзания, Ливан, Испания и Йемен. Экспорт за этот период составил 4,5 тысячи тонн на 1,5 млн долларов, почти все ушло в Россию. Интересно, что белорусы действительно резко увеличили импорт кочанного латука в 2015 году: до 13,4 тысячи тонн с 5,1 тысяч тонн в 2014-м году. Основными поставщиками были Израиль, Марокко, Египет, Турция, Македония. Экспорт кочанного латука в Россию в 2015 году вырос в 3 раза, пишет tut.by.

В Россельхознадзор не поступала информация о проблемах с поставками салата, сообщила РБК официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Но она напомнила, что с 1 апреля Беларусь прекратила сертифицировать продукцию из санкционного списка, которая поступала на ее территорию из третьих стран для дальнейшего реэкспорта в Россию. Мера последовала после того, как в марте этого года Россельхознадзор пригрозил запретом ввоза в Россию растительной продукции транзитом через Беларусь из-за продолжающихся поставок санкционной продукции.

То, что проблемы с поставкой иранского салата начались примерно десять дней назад, РБК подтвердили несколько поставщиков. По словам одного из собеседников РБК, Беларусь не принимает больше продукцию из Ирана, идет перестройка логистики поставок, на это потребуется какое-то время.

Российские участники рынка сходятся во мнении, что дефицит продукта и рост цен на него связаны именно с перекрытием несанкционированного канала поставки через Беларусь.