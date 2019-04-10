Нефть, беженцы, ЧВК Вагнера: что сейчас происходит в Ливии 1 10.04.2019, 14:36

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Войска генерала Хафтара в Бенгази, 7 апреля

Фото: Reuters

К чему может привести эскалация конфликта.

В начале апреля 2019 года, спустя 8 лет после свержения режима Каддафи в Ливии, внимание международного сообщества вновь приковано к этой стране. Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар ведет наступление на столицу Триполи. К чему может привести эскалация конфликта и что нужно знать о нынешнем ливийском кризисе? DW собрала основные факты о ситуации в Ливии.

Что сейчас происходитв Ливии?

Почти неделю в пригородах ливийской столицы Триполи идут бои между повстанцами из ЛНА мятежного генерала Халифа Хафтара и правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанного международным сообществом. В результате продолжающихся столкновений в самой столице и ее окрестностях, а также воздушной атаки, совершенной ЛНА на аэропорт в Митиге, погибло более 50 человек, свыше 2200 жителей ливийской столицы вынуждены были бежать из города.

В чем причина нынешних военных действий?

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в стране началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране.

Чтобы прекратить кровопролитие в Ливии, при поддержке ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, которое находится в Триполи. А на востоке страны, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Саражда.

Кто такой генерал Халифа Хафтар?

Ливийский генерал Халифа Хафтар - бывший сторонник Каддафи и один из его приближенных. Во время военного конфликта Ливии с Чадом, в ходе которого Хафтар командовал ливийскими войсками, в 1987 году он был взят в плен. Позже Хафтар оказался в США. Каддафи, не пожелавший освободить генерала из плена, превратился в его врага.

После падения режима Каддафи Хафтар вернулся в Ливию и заявил о своих политических амбициях. Но ему не удалось прийти к власти. Парламент в Тобруке назначил Хафтара на должность верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии и даже присвоил ему звание фельдмаршала.

Возглавляя повстанческую армию, Хафтар взял под свой контроль часть территорий на юге и востоке страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, и начал наступление на Триполи.

На чьей стороне в нынешней ситуации Россия?

Считается, что повстанческую армию Халифы Хафтара поддерживает Россия. При этом российские власти это отрицают. У генерала Хафтара давние связи с Москвой: в числе высших офицеров Ливии он в конце семидесятых годов учился в СССР. Знает русский язык. С момента начала гражданской войны в Ливии он несколько раз посещал Москву и встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В последний раз ливийский генерал приезжал в столицу России в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера.

В октябре 2018 года, по данным британской газеты The Sun, в Ливию прибыли российские военнослужащие из Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) для поддержки войск Хафтара. Эту информацию подтверждали источники РБК в российском Минобороны.

Речь шла о нескольких десятках элитных бойцов-десантников. Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных частей. Москва официально отрицала такого рода действия.

Почему обеспокоен Запад?

С момента свержения режима Каддафи в Ливии фактически не прекращаются военные действия. Правительство не контролирует большую часть территории страны. Международное сообщество в лице ООН стремится к политическому урегулированию кризиса в Ливии, о чем неоднократно заявлял генсек ООН Антониу Гутерриш. На середину апреля запланированы переговоры о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН.

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Ситуация в Ливии влияет на увеличение числа нелегальных мигрантов в европейских странах. Именно Ливия является отправным пунктом для многих беженцев, стремящихся попасть из африканских стран в Европу по Средиземному морю. На ливийском побережье процветает бизнес контрабандистов, которые перевозят мигрантов на судах и лодках.

По данным Европейской погранслужбы Frontex, пик миграционного потока через территорию Ливии пришелся на 2016 год. В основном ливийским маршрутом пользуются беженцы из Западной Африки и Африканского Рога.

По данным Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (UNHCR), в 2018 году сложилась особенно тяжелая ситуация на участке маршрута между Ливией и Италией либо Мальтой, где в разы увеличилось число погибающих при пересечении Средиземного моря беженцев.

Кроме того, ситуация в Ливии, где находится много нефтяных месторождений, влияет на мировые цены на нефть. Военные действия между войсками Хафтара и правительственными силами привели к их росту.