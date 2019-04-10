Аналитик: Цены на бензин в Беларуси продолжат расти 3 10.04.2019, 14:38

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Какие факторы на это влияют?

Цены на нефть в апреле заметно повысились. Продолжится ли их рост? И каких изменений можно ожидать в отношении цен на автомобильное топливо? Об этом в комментарии Myfin.by рассказывает Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Давайте начнем с того, что рост мировых цен нефти и подорожание бензина – это два мало связанных вопроса в наших белорусских реалиях.

Если говорить о нефти, то основной преобладающий тренд – это рост цены, который наблюдается с конца декабря прошлого года. За это время цены выросли с $50,5 до $70,5 на сегодняшний день за баррель марки Brent.

Какие факторы повлияли на цены на нефть

– Что этому способствовало? Во-первых, очередное соглашение в формате ОПЕК+. Во-вторых, различные сложности с поставками нефти, которые по разным, в том числе и геополитическим причинам, возникли у таких стран, как Иран, Венесуэла. Технологические трудности были в Бразилии.

Кроме того, если говорить буквально о последних неделях, добавилось два фактора. Первый фактор – информация о том, что Саудовская Аравия значительно сократила добычу и поставки нефти на мировые рынки, при этом сильно перевыполняя свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

Второй фактор, который разгонял цены на нефть, – это надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем. Это приведет к ускорению роста, во-первых, этих двух стран, во-вторых, целого ряда других стран, повышению деловой активности в мире, росту спроса на нефть.

Благодаря вот этим последним факторам – ожидание прекращения торговых войн между США и Китаем и информации о сокращении поставок из Саудовской Аравии – цена на нефть приблизилась вплотную к $70 за баррель марки Brent. Но несколько дней она не могла превысить эту планку. И совсем свежая информация, которая стала актуальной, пожалуй, с прошлой пятницы – это сильное обострение ситуации в Ливии, где гражданская война имеет уже форму военных действий. Вот именно это поспособствовало тому, что цена на нефть превысила наконец $70 за баррель.

Надо отметить тут два важных нюанса. Во-первых, ливийский фактор. Подобные факторы (информация о том или ином геополитическом обострении в какой-то точке мира), как правило, краткосрочные. Они быстро отыгрываются рынком и быстро рынком забываются.

Поэтому можно предположить, что в отсутствие каких-то новых военных операций в зонах добычи нефти прямо сейчас мы находимся вблизи какого-то локального максимума. Кстати, сейчас цены вернулись на уровень начала ноября прошлого года.

При этом есть такой долгосрочный фактор давления на нефтяные цены, как постоянный рост добычи и экспорта нефти в США. Причем, что интересно: чем выше цены сегодня – тем сильнее это стимулирует американских производителей нефти увеличивать добычу и продажи.

Вот, на фоне ситуации в Ливии в прошлую пятницу, практически незамеченной для рынка прошла информация, что за одну неделю количество активных буровых установок в США увеличилось на 15 единиц.

То есть американский рынок очень быстро и гибко реагирует на изменения цен. И тут получается интересная обратная связь. Чем выше цена сегодня, тем больше это будет стимулировать к увеличению добычи в США. И тем ниже, условно говоря, цена на нефть будет завтра.

Таким образом, среднесрочный прогноз: мы находимся вблизи локальных максимумов и отсюда возможно снижение цены в течение одного-двух месяцев в направлении $65, может быть, $64 за баррель нефти марки Brent.

Рост цен на бензин вряд ли ускорится

– Что касается роста стоимости бензина, мы прекрасно знаем по опыту последних лет, что никоим образом он не коррелируется нефтяными ценами. Она произвольным образом, в зависимости от политической целесообразности, реагирует и на рост нефтяных цен, и на их падение.

Мы помним времена, когда несколько лет назад у нас стоимость 92-го бензина держалась вблизи эквивалента $1 за литр. После этого в Беларуси доллар дорожал, и цена на бензин была жестко зафиксирована в рублях. В результате в долларовом эквиваленте она снизилась почти в два раза. А с прошлого года она периодически стала расти – на 1 копейку раз в несколько недель. Связано это с серьезной убыточностью поставок наших НПЗ на внутренний рынок.

Поэтому, с одной стороны, чтобы как-то компенсировать эту убыточность, цены на топливо будут расти. А с другой стороны, чтобы не провоцировать недовольство потребителей, социальную напряженность, эти цены будут повышать в прежнем режиме, то есть ровно на 1 копейку с периодичностью примерно раз в одну или несколько недель.