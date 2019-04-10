Сколько заработали актеры «Игры престолов»4
- 10.04.2019, 14:41
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На гонорары ведущих актеров не скупились — цифры росли в геометрической прогрессии.
Сколько стоит производство главного на сегодняшний день сериала — подсчитать не трудно: один эпизод финального сезона «Игры престолов» обошелся продюсерам в $15 млн. Для сравнения: эпизоды первых сезонов стоили вполовину меньше — $7–8 млн. На гонорары ведущих актеров тоже не скупились — цифры росли в геометрической прогрессии, пишет РБК.
Так, по данным The Hollywood Reporter, каких-то пять лет назад, в пору четвертого сезона, Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и Лина Хиди (Серсея Ланнистер) честно работали за $160 тыс. за серию. А Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу) и Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) уносили с площадки по $300 тыс.
В седьмом сезоне ставки возросли. Харингтон, Кларк, Хиди, Динклэйдж и Костер-Вальдау сравнялись по цифрам и стали зарабатывать $500 тыс. Правда, не все источники единодушны в подсчетах. Например, Celebrity Net Worth уверены, что Кит Харингтон (а вместе с ним как минимум Эмилия Кларк) пополняют кошельки на $1,1 млн.
Доходы остальных актеров более прозрачны. Inderwire разузнал, что Мэйси Уильямс (Арья Старк), Софи Тернер (Санса Старк) и Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк), чьи гонорары до этого момента продюсеры наотрез отказывались разглашать, получают по $175 тыс. в руки.